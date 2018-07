Auto senza guidatore a Torino | quando e dove

Incidente Modica - dipendente comunale in moto travolto da Auto senza freno : Incidente stradale sulla Modica Mare. Un uomo che viaggiava a bordo di una Vespa Piaggio è stato travolto da un auto senza freno sbucata da una via.

Rapinatore ucciso - indagati i due poliziotti : atto dovuto per effettuare l'Autopsia - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : E' un atto dovuto e prevedibile: due i poliziotti indagati per omicidio colposo per la morte di un pregiudicato in una sparatoria avvenuta sabato scorso a Brindisi tra una banda armata che stava ...

Sammichele - inchioda alla vista dell'autovelox sulla SS 100 : fuori strada con l'Auto senza revisione : Autovelox della Polizia Locale sulla piazzola di sosta della statale 100, nel territorio di Sammichele di Bari. Ci risiamo. Esattamente come successo lo scorso 31 gennaio , un automobilista, che ...

Piazza Affari : senza freni EsAutomotion : Protagonista Esautomotion , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,72%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Parcheggiatore travolto e ucciso dall'Auto senza conducente : PAGANI - Rimane travolto e schiacciato da un?auto che, improvvisamente, si sposta dallo stallo in cui era parcheggiata arretrando velocemente. Ha davvero dell?incredibile la tragedia che...

Torino dà il via ai collaudi delle Auto senza pilota : prima città in Italia - test anche in pieno centro : I primi esperimenti in autunno di notte nel quartiere-simbolo di Mirafiori, poi l'esordio nel traffico diurno. Partecipano Fca, General Motors, Mercedes-Daimler e Italdesign (gruppo Volkswagen)

Storia di Alberto Longo - il poliziotto che senza patente gestì migliaia di Automobili : All'inizio erano o una Lancia Aprilia, dal muso imponente tutto radiatore, o le primissime Fiat 1100. Un paio di Topolino per i servizi da compiere in discrezione. Poi vennero le giardinette simili a ...

Storia di Alberto Longo - il poliziotto che senza patente gestì migliaia di Automobili : All’inizio erano o una Lancia Aprilia, dal muso imponente tutto radiatore, o le primissime Fiat 1100. Un paio di Topolino per i servizi da compiere in discrezione. Poi vennero le giardinette simili a quelle usate da Scelba a Modena e da Totò che riaccompagnava Carolina al paese. Quindi le Alfette, qualche 125, persino alcune 500 e qualche Flavia rigorosamente in grigioverde, perché all’epoca la riforma non c’era ...

Napoli - condannati tre vigili : in Auto senza assicurazione «Divisa disonorata» : Hanno circolato e parcheggiato innanzi alla sede della Polizia municipale a Poggioreale nella zona dei cimiteri motorini senza copertura Rca, nonostante il loro compito fosse quello di controllare...

Napoli - condannati tre vigili : in Auto senza assicurazione 'Divisa disonorata' : Hanno circolato e parcheggiato innanzi alla sede della Polizia municipale a Poggioreale nella zona dei cimiteri motorini senza copertura Rca, nonostante il loro compito fosse quello di controllare ...

Atac - salta la maxi-gara : senza i nuovi Autobus rischia il crac : Fino all'una del pomeriggio in Atac hanno cliccato il tasto 'aggiorna' della pec aziendale, confidando di vedere apparire almeno un'offerta. I segnali, fino a quel momento, erano stati positivi. I ...

Con una Auto priva di assicurazione e senza patente : fugge - ad un posto di blocco dei carabinieri : Nel pomeriggio odierno, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno deferito alla locale Procura della Repubblica un ventottenne messinese incensurato, ritenuto responsabile di resistenza a ...

Auto di lusso a noleggio : come guidare una Bentley o una Ferrari senza possederla : Ad esempio Hertz , uno dei marchi più diffusi al mondo in questo settore, ha una divisione apposita per il noleggio di vetture di lusso. Tra le Auto prestigiose che si possono noleggiare attualmente ...

Guida ubriaco e senza occhiali in Autostrada : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Guida ubriaco e senza occhiali ...