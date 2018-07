Austria | doppio passaporto ai sudtirolesi non prima del 2019-2020

Fraccaro : doppio passaporto Sud-Tirolesi è atto ostile Austria : Roma, 23 lug., askanews, - 'Le notizie in merito alla volontà del Governo Austriaco di procedere sulla strada del doppio passaporto per i cittadini sudtirolesi destano inquietudine. Se fosse ...

Austria : Fraccaro - no a doppio passaporto : ANSA, - ROMA, 23 LUG - "Le notizie in merito alla volontà del Governo Austriaco di procedere sulla strada del doppio passaporto per i cittadini sudtirolesi destano inquietudine. Se fosse confermato ...

Italia-Austria - Fraccaro : “Doppio passaporto agli altoatesini? Da Vienna atto ostile. Basta iniziative elettorali” : “Le notizie in merito alla volontà del governo austriaco di procedere sulla strada del doppio passaporto per i cittadini sudtirolesi destano inquietudine. Se fosse confermato quanto riportato dai media saremmo di fronte ad un atto inopportuno e ostile che intendiamo respingere con fermezza”. Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. Il ministro ha detto di essere in contatto con il ministro degli ...

Doppio passaporto : Austria chiarisca : 04.20 Il ministro degli Esteri Enzo Moavero ha dato incarico all'ambasciatore d' Italia a Vienna Barbanti,di chiedere chiarimenti alle competenti autorità Austriache, dopo le notizie apparse su un giornale Austriaco di un disegno di legge finalizzato ad attribuire la cittadinanza Austriaca a cittadini italiani dell'Alto Adige. Lo rende noto la Farnesina chiarendo che, "qualora quanto prospettato dalla stampa risultasse confermato, verrebbe ...

Doppio passaporto ai tirolesi - Italia chiede chiarimenti ad Austria : Il ministro degli Esteri Enzo Moavero ha dato incarico all'ambasciatore a Vienna, Sergio Barbanti, di chiedere chiarimenti alle autorità Austriache sulle notizie apparse in un giornale Austriaco su un ...

Austria - media : svolta per il doppio passaporto ai sudtirolesi : Sarà pronta a settembre la bozza del disegno di legge del governo Austriaco per la doppia cittadinanza per i sudtirolesi . Lo annuncia il quotidiano Tiroler Tageszeitung che parla di una "svolta" ...

Austria - stampa locale : svolta per doppio passaporto ai sudtirolesi : Sarà pronta a settembre la bozza del disegno di legge del governo Austriaco per la doppia cittadinanza per i sudtirolesi. Lo annuncia il quotidiano Tiroler Tageszeitung che parla di una "svolta" ...

F1 - GP Austria : Mercedes - il doppio fallimento delle scelte estreme : Il campione del mondo arriva alla frenata più veloce degli altri, stacca al limite e riesce comunque a mettere bene la macchina in curva, anche in quelle più lente dove devi prima frenare e poi ...

VIDEO F1 - GP Austria 2018 : gli highlights di una gara memorabile. Vettel sorpassa Hamilton - poi il doppio ritiro Mercedes! : Il GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale 2018, ha regalato grandi emozioni. In pista è successo davvero di tutto, lo spettacolo non è mai mancato tra grandi sorpassi, rotture di motore, duelli palpitanti. Ha vinto Max Verstappen davanti a Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel mentre Lewis Hamilton e Valtteri Bottas si sono dovuti arrendere per problemi ai propulsori.

Austria : Verstappen e le Ferrari - doppio ko Mercedes : Una gara che sembrava già scritta con le Mercedes in prima fila nel GP d'Austria. Poi il doppio ritiro di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton per motivi tecnici e Max Verstappen che ha sfruttato la situazione conquistando la prima vittoria della stagione e la quarta in carriera, nonostante la presenza nel paddock di papà Jos