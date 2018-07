Atterraggio d’emergenza per Lagarde : Buenos Aires, 23 lug. (AdnKronos) – Atterraggio d’emergenza a Buenos Aires per il volo su cui viaggiava il direttore del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde. Il viaggio verso gli Stati Uniti, dopo il G20, è stato interrotto dopo nemmeno mezz’ora per un problema che ha costretto il volo ad atterrare all’aeroporto internazionale di Ezeiza, nella capitale argentina. Secondo i media locali, il rientro ...

Il canale tv "TN" riporta che l'aereo su cui viaggiava il direttore operativo del Fondo monetario internazionale Christine Lagarde è entrato in emergenza poco dopo il decollo ed è stato costretto a rientrare all'aeroporto di partenza: stava facendo ritorno negli Stati Uniti al termine del G20 Finanziario e delle banche centrali svoltosi a Buenos Aires. Il velivolo di American Airlines era decollato dall'aeroporto di

atterraggio d'emergenza nella notte a Londra per un volo British Airways proveniente da Napoli, all'aeroporto di Gatwick: l'emergenza era scaturita da un problema tecnico non precisato, ma il velivolo è atterrato regolarmente. I passeggeri, incolumi, sono scesi a terra senza ulteriori disagi. La pista interessata è rimasta occupata per ispezioni e successivamente riaperta.

Non è affatto piaciuto ai passeggeri del volo Ryanair da Dublino a Zara il modo in cui la compagnia low cost irlandese li ha trattati dopo che sono stati costretti – nella giornata di sabato – ad un Atterraggio non previsto in Germania per un calo di pressione in cabina e che oltre 33 persone hanno dovuto ricorrere a cure mediche in ospedale. Nelle interviste rilasciate dopo la brutta avventura ai media tedeschi ed irlandesi hanno

Durante il volo, gli aerei di linea viaggiano normalmente ad un'altezza di circa 10.000-12.000 metri. A queste quote, è necessario che le zone per i passeggeri siano pressurizzate, in modo tale da ricreare una condizione il più possibile simile a quella che si trova a terra. All'interno della cabina, quindi, la pressione all'altitudine di crociera è mantenuta a valori equivalenti a quelli di un'altezza 1.800-2.400

Non sono mancati gli inconvenienti per Beyoncé in concerto a Varsavia, per la tappa da tenersi nell'ambito dell'On the Run II Tour. L'artista avrebbe dovuto esibirsi su un palco sopraelevato, ma all'ultimo la struttura non ha collaborato costringendo Bey a una misura d'emergenza per lasciare il soppalco dal quale avrebbe dovuto tenere alcune esibizioni. Nel video circolato in rete nelle ultime ore, notiamo una Beyoncé costretta a percorrere

Per un guasto tecnico all'Elicottero ultraleggero a bordo del quale stava sorvolando le campagne lomelline, nel pavese, un cedimento alla parte posteriore del velivolo, un pilota ottantenne ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza al centro di una risaia, uscendone illeso. L'incidente è avvenuto oggi poco dopo le 13,30 vicino Valeggio Lomellina, poco lontano dalla provinciale 19 in direzione di Ferrera Erbognone. Il pilota è

Un velivolo Virgin Australia partito da Melbourne con destinazione Perth è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza dopo che una passeggera ha dato in escandescenze minacciando di uccidere tutti a bordo: circa 90 minuti dopo il decollo del volo VA697 del 7 giugno scorso la donna ha iniziato a gridare, ha raccontato un testimone alla tv australiana ABC. Quando il personale dell'equipaggio ha cercato di calmarla, la donna ha

Il singolare episodio a bordo di un volo di linea partito dalle Canarie e diretto ad Amsterdam. L'equipaggio avrebbe provato in vari modi a limitare l'odore sgradevole ma quando molti si sono sentiti male, il comandante ha deciso di fare uno scalo di emergenza.