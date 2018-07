Attacco cardiaco mentre balla | rianimato da operatore 118 fuori servizio

Il padre di Meghan non sarà alle nozze : «Attacco cardiaco - dopo lo scandalo delle foto» : Thomas Markle, 73 anni, non vorrebbe più partecipare alle nozze di sua figlia Meghan con il principe Harry, in programma sabato 19 maggio a Windsor. A rivelare la «bomba» è TMZ che racconta come l’uomo stia «soffrendo» dopo aver avuto quasi una settimana fa un attacco cardiaco. Ma a bruciare sarebbe anche lo scandalo: l’ex direttore della fotografia, oggi in pensione e residente in un paesino del Messico, non vorrebbe creare ...