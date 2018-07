Atletico Madrid in ritiro a Riscone

Calciomercato Milan - Rallenta la cessione di Kalinic all'Atletico Madrid : i Colchoneros punta Olivier Giroud : Dopo le ultime vicende societarie la cessione di Nikola Kalinic all'Atletico Madrid ha subito un Rallentamento: intanto i Colchoneros chiedono informazioni su Olivier Giroud Dopo la decisione del Tas ...

Calciomercato Milan – Rallenta la cessione di Kalinic all’Atletico Madrid : i Colchoneros punta Olivier Giroud : Dopo le ultime vicende societarie la cessione di Nikola Kalinic all’Atletico Madrid ha subito un Rallentamento: intanto i Colchoneros chiedono informazioni su Olivier Giroud Dopo la decisione del Tas che ha permesso al Milan di partecipare alla prossima Europa League, il Calciomercato della società rossonera inizia a mettersi in moto. Se sul fronte degli arrivi si riscalda la pista Benzema, su quello delle cessioni si è raffreddata ...

Atletico Madrid : ecco l'alternativa a Kalinic : Secondo quanto riferito da Sky Sport , l'Atletico Madrid ha richiesto Olivier Giroud al Chelsea come nuova soluzione per l'attacco: i colchoneros hanno richiesto il calciatore in prestito con diritto di riscatto, al contrario dell'...

Atletico Madrid - ecco la seconda maglia 2018-2019 : Nike punta sull’azzurro : seconda maglia Atletico Madrid 2018-2019. Ci avviciniamo a grandi passi all’inizio della nuova stagione ed è così tempo di ufficializzazioni delle nuove maglie 2018-2019. Abbiamo ora la possibilità di capire come sarà la nuiova seconda maglia dell’Atletico Madrid, destinata a essere utilizzata in modo particolare nelle gare in trasferta. A realizzarla è stato come di […] L'articolo Atletico Madrid, ecco la seconda maglia ...

Dalla Spagna : 'Atletico Madrid - ancora nessuna offerta di rinnovo per Godin' : Prima del Mondiale, i Colchoneros avrebbero ribadito al giocatore la propria politica in materia di contratti per i calciatori che hanno superato la trentina, ovvero un prolungamento annuale da far ...

Godin alla Juventus / Ultime notizie : accordo trovato con l'uruguaiano - si tratta con l'Atletico Madrid : Godin alla Juventus, Ultime notizie: accordo trovato con il difensore uruguaiano dell'Atletico Madrid. Ora ci sono da convincere i colchoneros che potrebbero anche lasciarlo partire.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 21:34:00 GMT)

Milan - Kalinic verso l'addio. Destinazione Atletico Madrid : Il croato è pronto a salutare i rossoneri dopo una stagione da dimenticare per approdare alla corte di Simeone

Milan - Kalinic all’Atletico Madrid : affare da 20 milioni di euro : E’ fatta. Mancano solamente pochi dettagli per il passaggio di Nikola Kalinic all’Atletico Madrid. affare da circa 20 milioni di euro. Il Milan si prepara a dire addio all’attaccante croato. Annata totalmente al si sotto delle aspettative e stagione da dimenticare, complice anche l’esclusione dalla Croazia a Mondiale in corso.

Calciomercato Milan - l'Atlético Madrid stringe per Kalinic : MilanO - Nikola Kalinic , attaccante del Milan , rientrato due giorni fa in Italia per svolgere i test di inizio stagione, è sempre nel mirino dell' Atlético Madrid . I colchoneros hanno in programma, ...

Milan - Kalinic a un passo dall'Atletico Madrid : ma bisogna aspettare l'ok di Elliott : I due club vicini a un accordo da 20 milioni di euro: il via libera definitivo dopo il 21 luglio, giorno dell'assemblea dei soci per la nomina del nuovo Cda

Juventus su Godin - l'Atletico Madrid ha già il sostituto : TORINO - Una regola d'oro del mercato è farsi trovare preparati in caso di cessioni, in modo da non dover inseguire il sostituto del giocatore partito con la fretta e rischiando che le società dei ...

Angel Di Maria all'Inter/ Ultime notizie - ritorno di fiamma per il Fideo : sfida all'Atletico Madrid : Angel Di Maria all'Inter, ritorno di fiamma per il gioiello del Psg: Ultime notizie, sfida all'Atletico Madrid di Diego Simeone per il Fideo. "Parti vicine" secondo Fox Sports(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 00:45:00 GMT)

Vrsaljko all'Inter? / Ultime notizie : l'Atletico Madrid apre alla cessione dopo la finale dei Mondiali : Vrsaljko all'Inter? Ultime notizie: l'Atletico Madrid apre alla cessione del terzino dopo la finale del Mondiale 2018 che si giocherà domenica in Russia tra Croazia e Francia.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 10:01:00 GMT)

Statistiche Supercoppa UEFA : Real Madrid - Atlético : • Formazioni all'Estádio do Sport Lisboa e Benfica: Real Madrid: Casillas, Carvajal, Varane, Ramos, Fábio Coentrão , Marcelo 59', , Khedira , Isco 59', , Modri, Di María, Bale, Benzema , Morata 79', ,...