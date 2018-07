Atalanta | la formula e le cifre per Pasalic

calciomercato

: Pasalic-Atalanta: si aspetta solo l’ufficialita. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto intorno a 15 milioni. - QuandoFacundo : Pasalic-Atalanta: si aspetta solo l’ufficialita. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto intorno a 15 milioni. - Torrenapoli1 : #Atalanta per #Pasalic, accordo raggiunto, la formula sarà in prestito con diritto di riscatto - harper_tejeay : @alessandro_majo @violanews È andato all Atalanta con la stessa formula mi pare @marte_diego o no? -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Il centrocampista, visto in Italia col Milan e ora rientrato al Chelsea dopo l'esperienza con lo Spartak Mosca , si trasferirà a Bergamo in prestito con diritto di riscatto: come riporta Sky Sport , ...