Astronomia | il centro della Via Lattea e le antenne di ALMA FOTO

(Di lunedì 23 luglio 2018) Quest’immagine mostra una serie didell’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (), un telescopio all’avanguardia che si trova in alto nelle Ande cilene. Una Luna piena è visibile sopra l’orizzonte tinteggiato di rosso, risplendendo brillantemente sopra l’osservatorio.è situato sull’altipiano di Chajnantor, 5000 metri sopra il livello del mare. A quest’altitudine, si gode di una vista cristallina del cosmo quasi tutte le notti, come dimostrato dall’impressionante “ruspa” cosmica che plana sopra lediin quest’immagine. La striscia brillante è la Via; il “bulge” galattico e le strisce di polvere intricate sono chiaramente illuminati rispetto al cielo notturno punteggiato di stelle, con macchie bianche di bollente gas ionizzato, prodotto da stelle recentemente formate. La parte più brillanteVia– ...