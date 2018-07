Astronomia | il 27 luglio l' eclissi di Luna più lunga del secolo

Astronomia : ecco 10 cose interessanti da sapere sulla “Luna di sangue” del 27 luglio - l’eclissi totale più lunga del secolo : Nella notte tra il 27 e il 28 luglio la luna si eclisserà per 1 ora 43 minuti. ecco 10 cose da sapere su questa eclissi totale di luna e non solo. 1. È la seconda eclissi lunare dell’anno Questa sarà la seconda e ultima eclissi lunare del 2018. La prima, una super luna rossa e blu, si è verificata il 31 gennaio. Il 2018 ha 5 eclissi: 3 parziali di sole e 2 totali di luna. Quella del 27 luglio è la 17ª eclissi lunare totale dal 2001, inizio di ...

ASSESSORATO CULTURA - Il 20 - 21 e 22 luglio 'Rock Circus 2018' con musica - gAstronomia e intrattenimenti nel campo sportivo di via Moggi : Colonna sonora rock per tre sere d'estate a San Bartolomeo in Bosco 16-07-2018 / Giorno per giorno Spettacoli, dimostrazioni sportive, gastronomia, giochi per bambini, ma soprattutto tanta musica live. Fedele alla sua vocazione, il 'Rock Circus' torna per tre serate, il 20, 21 e 22 luglio prossimi ,...