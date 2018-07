Astronomia | che cos’è una “Luna di sangue”? I diversi significati della definizione

Astronomia - “gemelli diversi” : osservato nuovo pianeta extrasolare che sembra il sosia di beta Pictoris b : I suoi tratti salienti lo rendono pressoché identico a beta Pictoris b, un esopianeta scoperto nel 2009 tramite l’imaging diretto e dotato di una massa pari a 13 volte quella di Giove: si tratta di 2Mass 0249 C, corpo celeste individuato di recente e caratterizzato da massa, luminosità e spettro uguali a quelli del più noto ‘collega’, ma differente per quanto riguarda le origini. Il nuovo esopianeta, scoperto con il telescopio Cfht, è al centro ...

Astronomia : come andremo su Marte? E perché non siamo più tornati sulla luna? Risponde Stefano Bianchi - ingegnere dell’ESA : Oggi si parla sempre più di ritorno sulla luna e di viaggio su Marte, ma quale tecnologia ci permetterà di raggiungere questi obiettivi? Stefano Bianchi, 58 anni, ingegnere da 30 anni presso l’Agenzia Spaziale Europea, è l’ospite di “Europa Europa. Obiettivo Marte”, trasmissione di Radio 24, che apre il suo intervento fornendo due precise distanze: 384.000 km luna-Terra e 225 milioni di km Marte-Terra. Per coprire quest’ultima distanza servono ...

Astronomia : la Luna che nuota - in un tramonto rosso sangue [FOTO] : Questo fotomontaggio mostra un oggetto cosmico familiare – la Luna – in modo assai poco familiare. L’ambasciatore fotografo dell’ESO Petr Horálek ha catturato quest’insieme di foto mentre visitava l’osservatorio Paranal dell’ESO ad alta quota in Cile, dove i cieli sono straordinariamente chiari. Qui sono state prese le fotografie di questo meraviglioso tramonto Lunare rosso sangue a intervalli di cinque secondi, che ...

Astronomia - lo scontro tra galassie che ha segnato la Via Lattea : Roma, 6 lug., askanews, - Tra 8 e 10 miliardi di anni fa è avvenuto un violento scontro frontale che ha coinvolto la nostra Via Lattea e una galassia nana, soprannominata dagli astronomi 'Salsiccia' a ...

Astronomia : le bolle di Encelado - scoperte molecole organiche complesse sulla luna di Saturno : È stata battezzata con il nome di un gigante della mitologia classica, fa parte della grande famiglia di satelliti naturali di Saturno ed è nota per l’oceano che giace sotto la sua superficie, celato da una spessa crosta ghiacciata: è questo l’identikit di Encelado, sesta luna di Saturno in ordine di grandezza, di si conosceva ben poco antecedentemente al primo sorvolo della sonda Cassini, avvenuto nel 2005. Il corpo celeste, scoperto ...

Astronomia : rilevate molecole organiche nei geyser di Encelado - possibile indizio di vita nell’oceano sommerso : Grazie ai dati della sonda Cassini, la missione nata dalla collaborazione tra NASA, Agenzia Spaziale Europea e Agenzia Spaziale Italiana, sono state rilevate complesse molecole organiche ricche di carbonio nei geyser di Encelado, una delle 62 lune di Saturno, che nasconde un oceano di acqua liquida che potrebbe ospitare la vita. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Nature. Astronomi europei, guidati da Frank Postberg e Nozair ...

Astronomia : su Venere i giorni si allungano - gli studiosi si interrogano sul perché : Per motivi sconosciuti, su Venere i giorni si allungano. La già lenta velocità di rotazione del pianeta, che impiega 243 giorni terrestri per ruotare sul proprio asse, perde colpi e accumula un ritardo di circa sette minuti. Gli studiosi si interrogano sul perché e, in uno studio pubblicato su Nature Geoscience, tre ricercatori, T. Navarro, G. Schubert e S. Lebonnois, in collaborazione con l’Università della California e l’Università della ...

Astronomia - il mistero delle stelle negli ammassi globulari : perché sono costituite da materiale diverso rispetto a tutte le altre? : Un team internazionale di astrofisici potrebbe aver trovato la soluzione ad un problema che lascia perplessi gli scienziati da oltre 50 anni: perché le stelle negli ammassi globulari sono costituite da materiale diverso rispetto alle altre stelle delle Via Lattea? In uno studio pubblicato da Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, il team guidato dall’University of Surrey, inserisce un nuovo attore nell’equazione che potrebbe ...

Astronomia : le particelle interstellari che hanno dato origine al Sistema Solare stanno ancora vagando nello spazio : Alcuni dei ‘semi’ che hanno dato origine al Sistema Solare stanno ancora vagando nello spazio, a testimoniare l’inizio della nostra casa planetaria. È il risultato di un nuovo studio pubblicato oggi su Proceedings of the National Academy of Sciences e coordinato dall’Università delle Hawaii, che ha scovato i resti di un processo avvenuto circa 4,6 miliardi di anni fa. Il ‘blocco’ originario da cui sono nati stelle e pianeti del Sistema Solare ...

Astronomia : su Saturno aurore anche in pieno giorno : Su Saturno, grazie alla sua velocità di rotazione, è possibile sperimentare aurore anche in pieno giorno. Questo il risultato di un articolo pubblicato di recente sulla rivista Nature Astronomy, in cui un team internazionale di scienziati ha evidenziato gli effetti del campo magnetico sull’atmosfera del pianeta, descrivendo i fattori che portano alla creazione di aurore su Saturno. Sulla Terra il fenomeno delle aurore è legato all’attività ...

Astronomia : scoperte “troppe” stelle massicce nelle galassie “starburst” - sia vicine che lontane : Un gruppo di scienziati, con a capo l’astronomo Zhi-Yu Zhang dell’Università di Edinburgo, ha usato il telescopio ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) per studiare l’Universo remoto, e in particolare stimare la proporzione di stelle massicce in quattro galassie di tipo “starburst” lontane e ricche di gas [1]. Queste galassie vengono viste quando l’Universo era molto più giovane di adesso, così ...

Astronomia : misurata la reazione che avviene nel cuore delle stelle : misurata per la prima volta, in modo indiretto, cioè in laboratorio, la reazione di fusione tra due nuclei di carbonio 12 che avviene nel cuore delle stelle e che rappresenta un punto chiave dell’evoluzione stellare. La ricerca è stata realizzata ai Laboratori Nazionali del Sud dell’Infn, pubblicata sulla rivista Nature, è stata possibile grazie ad un ‘cavallo di Troia’, come viene definito, un metodo innovativo per ...

Astronomia : quando tra la Terra e la sonda c’è di mezzo il Sole - nuove soluzioni tecnologiche dall’Università di Bologna : Le sonde spaziali che viaggiano attraverso il nostro sistema solare devono poter dialogare con la Terra, per trasmettere le informazioni raccolte e ricevere aggiornamenti e istruzioni. Non sempre però questa comunicazione è semplice o anche solo possibile, soprattutto quando la sonda con cui vogliamo parlare appare prossima al Sole, vista dalla Terra. In questi casi si parla di “congiunzioni solari”: periodi che, a seconda della traiettoria ...

Astronomia : Herschel osserva un raro fenomeno - un’emissione laser nella Nebulosa Formica : Herschel ha colto un raro fenomeno collegato alla morte di una stella durante una delle sue passate osservazioni. Si tratta di un’insolita emissione laser proveniente dalla Nebulosa Formica, che suggerisce la presenza di un sistema a doppia stella nascosto al suo interno. Quando stelle di tipologia e dimensioni simili al nostro Sole si avvicinano alla fine della loro vita, si trasformano in nane bianche dense. Durante questo processo, si ...