Astronomia | arriva la “Luna di sangue” | ecco come sarebbe vedere l’Eclissi del 27 Luglio

(Di lunedì 23 luglio 2018) Tra 4 giorni potremo osservare ad occhio nudo uno dei fenomeni astronomici più spettacolari: la notte tra il 27 e il 28la luna attraverserà l’ombra della Terra quando sarà nella fase di plenilunio, acquisendo una caratteristica sfumatura rossa quando raggiungerà la fase di eclissi totale, la seconda e ultima del 2018. Rinominata anchediconseguenza del colore rossastro del satellite, un’eclissi lunare è possibile solo quando la Terra, la luna e il sole si trovano esattamente sullo stesso piano, con la Terra in mezzo agli altri due corpi. Mentre la luna orbita intorno alla Terra, cambia la sua inclinazione al di sopra o al di sotto di questo piano, motivo per il quale non tutte le lune piene sono un’eclissi totale di luna. Quando la luna sembra avere inclinazione zero rispetto a questo piano durante la fase di plenilunio, si verifica un’eclissi lunare totale. ...