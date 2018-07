Asti | perse il figlio undicenne | si laurea al posto del ragazzo che ora avrebbe ventitré

Asti - perse il figlio undicenne : si laurea "al posto" del ragazzo che ora avrebbe 23 anni : L'uomo, impiegato delle Poste ora sulla sessantina, aveva deciso con la moglie di continuare il percorso del bambino istituendo borse di studio. Poi, giunta l'ora dell'università, ha ripreso i libri in mano: 110 e lode in Giurisprudenza

F1 - SebAstian Vettel : quanti punti gettati al vento! Le occasioni perse tra Cina - Baku e Francia : poteva essere in testa al Mondiale : Sebastian Vettel ha perso la leadership del Mondiale F1: sbarcato in Francia con un punto di vantaggio su Lewis Hamilton, il tedesco è incappato in una giornata negativa e ha assistito al dominio assoluto del suo grande rivale che ora ha 14 lunghezze di margine. Siamo solo a un terzo della stagione ma i punti gettati al vento da parte del pilota della Ferrari sono già molti e potrebbero pesare tantissimo in un campionato così tirato e intenso ...