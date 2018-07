ASSISTENZA SANITARIA ALL' ESTERO Se parto cosa devo fare? | la spiegazione

ASSISTENZA SANITARIA all'estero / "Se parto cosa devo fare?" - il Ministero della Salute. le informazioni utili : Assistenza sanitaria all'estero, "Se parto cosa devo fare?": il Ministero della Salute mostra tutte le informazioni utili da sapere prima di partire per un viaggio fuori Italia.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 22:24:00 GMT)

'Se Parto per…' - la guida per ASSISTENZA SANITARIA all'estero : ... e a tutti gli operatori sanitari, di avere informazioni sul diritto o meno all'assistenza sanitaria durante un soggiorno in un qualsiasi Paese del mondo e su come ottenerla. Basta spuntare il paese ...

AASSISTENZA a lungo termine : l’Italia investe solo il 10% della spesa sanitaria - un terzo in meno dei maggiori Paesi europei : “l’Italia, il Paese più vecchio d’Europa, sta vivendo – e sempre più lo farà – le conseguenze della pressione demografica: aumento del carico di cronicità, disabilità e non autosufficienza. Il sistema, però, ‘resta al palo’ nell’organizzazione di una rete capillare e sostenibile di servizi sul territorio, a partire dalle cure domiciliari: siamo il fanalino di coda in Europa per quanto riguarda la Long-Term Care, alla quale destiniamo poco ...

Rifugiati e ASSISTENZA SANITARIA : "È un diritto di tutti - ma ci sono troppe barriere" : Fare i conti con la presenza di Rifugiati e migranti e sollevarli dalle condizioni di marginalità: è un’esperienza positiva di integrazione sociale, per garantire a Rifugiati e migranti, che vivono a Torino...

Def - le Regioni : “Spesa sanitaria nel 2019 sotto la soglia minima indicata dall’Ocse. Livelli di ASSISTENZA inadeguati” : “Nel 2019 lo Stato italiano spenderà il 6,4 per cento del pil per la sanità pubblica, una cifra inferiore al livello minimo indicato dall’Ocse per garantire la tutela della salute“. Lo ha ricordato l’assessore al bilancio della Regione Lombardia Davide Caparini, a nome della Conferenza delle Regioni, davanti alle commissioni speciali di Camera e Senato dove si stanno tenendo nuove audizioni sul Documento di economia e ...