Assalto al bancomat con sparatoria | due poliziotti indagati per omicidio colposo

Brindisi - rapinatore morto nella sparatoria durante Assalto al bancomat : due agenti indagati : Brindisi - Sono due i poliziotti indagati per omicidio colposo per la morte di un pregiudicato in una sparatoria avvenuta sabato 21 luglio a Brindisi tra una banda armata che stava tentando di ...

Brindisi - Assalto a bancomat : un morto : 10.21 Uno dei presunti banditi del colpo ad un bancomat al rione Commenda a Brindisi è rimasto ucciso in un conflitto a fuoco con i poliziotti che li hanno intercettati. E' accaduto verso le 3 della notte scorsa. Il gruppo sarebbe stato composto da 4 persone oltre al conducente dell'auto ed era armato di fucili e pistole, in particolare la vittima della sparatoria sarebbe stata con il volto coperto e indossava guanti.

Muore durante Assalto a bancomat : ANSA, - BRINDISI, 21 LUG - Un uomo è morto la scorsa notte a Brindisi durante un conflitto a fuoco con la polizia mentre con altri stava tentando un assalto ad uno sportello bancomat mentre i complici ...

Massa Carrara - Assalto ad un bancomat : famiglie evacuate - : L'attacco allo sportello di una banca nel comune di Tresana si è verificato all'alba. I carabinieri hanno ordinato l'evacuazione di alcune persone temendo un'esplosione. L'allarme è rientrato poco ...

Assalto al bancomat dell'ufficio postale a Fara San Martino - portati via 10mila euro : Chieti - Colpo al bancomat questa mattina, a Fara san Martino,alcuni malviventi hanno fatto esplodere l'apparecchio con una carica esplosiva portando via oltre 10 mila euro. L'esplosione che ha danneggiato anche l'interno dell'ufficio postale è stata udita dagli abitanti della zona che hanno allertato i carabinieri che giunti sul posto hanno iniziato le indagini, ma nessuno per ora ha saputo dire quanti erano gli autori ...

Fanno esplodere lo sportello del bancomat - ma il colpo sfuma. Assalto mancato a Torre Suda - : Il piano studiato da tre malviventi per 'svuotare' il bancomat della filiale della Banca Popolare Pugliese di Torre Suda si è bloccato a metà strada. I criminali sono riusciti a far esplodere lo ...