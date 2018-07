Asia Argento | perché non è utile abboccare all’amo di Salvini

wired

: Boldrini a sostegno di Saviano. Salvini twitta: 'Che coppia'. Poi litiga con Asia Argento, che lo insulta - HuffPostItalia : Boldrini a sostegno di Saviano. Salvini twitta: 'Che coppia'. Poi litiga con Asia Argento, che lo insulta - repubblica : Querela a Saviano, scontro social tra Asia Argento e Salvini - BoreaniMaria : IO DIREI ANCHE .... MA ASIA ARGENTO , SARA STATO UN FILM .... MA SI È VISTA IN QUESTA SCENA ? CI VUOLE MOLTO STOMAC… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Diciamo che se c’è una cosa di cui non si ha bisogno è cadere nel triviale giochino di Matteosui social. Purtroppo è capitato venerdì scorso adche, in risposta al solito tweet indecoroso in cui il ministro dell’Interno (ministro dell’Interno, vale la pena ribadirlo) sbeffeggia con tanto di meme Laura Boldrini e Roberto Saviano, ha sganciato un hashtag non proprio elegante. Ma procediamo con ordine. “Boldrini: ‘Caro Roberto, non sei solo, #Respingiamo’. Che coppia!” ha scritto il capo della Lega montando su un tweet dell’ex presidente della Camera un paio di foto di due dei suoi bersagli preferiti. In calce, l’attrice ha postato un commento ingiurioso che circola da tempo – ma questo non lo rende meno inadeguato – dando vita allo scambio., che un po’ come i bambini furbetti rimane quasi sempre formalmente nella correttezza nascondendo la massima ...