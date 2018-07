Ascolti tv | I bastardi di Pizzofalcone in replica vincono il prime time

Ascolti TV | Domenica 22 luglio 2018. I Bastardi di Pizzofalcone 12.7% - Poldark 8%. Il Gp di Germania al 7.1% su TV8 : Hamilton vince il Gp di Germania Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.121.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 Poldark ha raccolto davanti al video 1.269.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 Il Gioco del tradimento ha catturato l’attenzione di 1.328.000 spettatori (7.6%). Su Italia 1 Come ti rovino le Vacanze ha intrattenuto 1.181.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai3 Dick & Jane – ...

Ascolti TV | Domenica 1 luglio 2018. In 7 - 6 mln per Croazia-Danimarca (38.7%) - I Bastardi di Pizzofalcone 8.6% - Balalaika 19%. Russia-Spagna 44.3% : Il portiere della Croazia Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 1.585.000 spettatori pari all’8.6% di share. Su Canale 5 la partita dei Mondiali Croazia – Danimarca ha raccolto davanti al video 7.621.000 spettatori pari al 38.7% di share (pre e post partita nel complesso: 5.039.000 – 28%). Nel dettaglio il primo tempo ha ottenuto 6.770.000 spettatori (38.1%), il secondo tempo 7.920.000 (38.9%); i supplementari ...

Ascolti tv ieri - I bastardi di Pizzofalcone vs Polonia – Colombia | Dati Auditel 24 giugno 2018 : Dati Auditel del 24 giugno 2018 Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, domenica 24 giugno 2018? Su Rai 1 ha tenuto compagnia ai telespettatori la replica della fiction I bastardi di Pizzofalcone, su Italia 1, invece, è andata in onda un’altra attesissima partita valida per i Mondiali di Calcio di Russia 2018 ovvero il match fra Polonia e Colombia. Su La7, prima dello speciale di Enrico Mentana per i vari ballottaggi, invece, è andato in onda ...

Ascolti TV | Domenica 17 giugno 2018. Brasile – Svizzera al 36.3% - I Bastardi di Pizzofalcone 10.5% - Giletti 9.2%. Balalaika al 12.6% : Brasile - Svizzera I dati auditel di Domenica 17 giugno 2018 saranno diffusi più tardi a causa di un inconveniente tecnico. Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.007.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale 5 Brasile – Svizzera ha raccolto davanti al video 7.461.000 spettatori pari al 36.3% di share e a seguire Balalaika – Dalla Russia col Pallone ha intrattenuto 1.907.000 spettatori con il 12.6% di share. Su ...

Ascolti TV | Domenica 10 giugno 2018. I Bastardi di Pizzofalcone 11.8% - il GP del Canada su TV8 11.5% - Non è l’Arena 9.6% : I Bastardi di Pizzofalcone Su Rai1 la replica I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.364.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale 5 Dr. Knock ha raccolto davanti al video 1.462.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.215.000 spettatori (5.7%). Su Italia 1 Lucy ha intrattenuto 1.473.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai3 Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata ha raccolto ...

