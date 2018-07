Argentina | portiere assassinato dopo una lite

Dramma in Argentina - accoltellato a morte un portiere ex River Plate : arrestato un attaccante del San Telmo : Il portiere Facundo Espìndola è stato accoltellato alle prime luci dell’alba, il giocatore ex River Plate è morto sul colpo Giornata triste per il calcio argentino. Il venticinquenne portiere Facundo Espíndola, che ha giocato nelle giovanili del River Plate e tre anni ad Almagro, è stato pugnalato a morte al torace con un coltello. L’incidente è avvenuto all’alba di domenica, secondo quanto riportano i media locali, nel ...

Nigeria-Argentina - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Messi e Aguero per l’Albiceleste - cambia il portiere. Musa guida le Super Aquile : La partita del dentro o fuori, si decide tutto in una notte: o si continua l’avventura iridata o si fanno le valigie e si torna a casa. Nigeria e Argentina sono pronte per la sfida campale che vale un posto agli ottavi di finale: le Super Aquile potrebbero accontentarsi di un pareggio, l’Albiceleste è invece costretta a vincere e contestualmente deve sperare che l’Islanda non batta la Croazia con una differenza reti più ...

CABALLERO - PAPERA IN Argentina-CROAZIA/ Video - il portiere regala un gol a Rebic (Mondiali Russia 2018) : CABALLERO, PAPERA in ARGENTINA-CROAZIA: nel match della seconda giornata dei Mondiali in Russia il portiere dell'Albiceleste regala un gol all'attaccante avversario Rebic(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 22:09:00 GMT)

VIDEO Caballero - papera assurda del portiere dell’Argentina ai Mondiali 2018. Rebic lo punisce : Il Mondiale di Russia 2018 è fin qui maledetto per l’Argentina. L’Albiceleste è passata in svantaggio contro la Croazia con una papera a dir poco assurda del suo portiere Willy Caballero, che nel tentativo di disimpegnare ha commesso un errore banalissimo, regalando la palla all’attaccante Rebic, che ha siglato l’1-0. Una vera disdetta per gli argentini, che ora sono spalle al muro, rischiando seriamente ...

Mondiali - guai per l’Argentina : ko il portiere Romero : Prima tegola per il ct dell’Argentina, Jorge Sampaoli, che al Mondiale russo dovrà fare a meno del suo portiere titolare, Sergio Romero. L’estremo difensore, riserva di De Gea al Manchester United, ha fatto sapere la Federcalcio Albiceleste, si è infatti fatto male al ginocchio destro, tanto da dover richiedere un intervento chirurgico. Romero si era infortunato al ginocchio destro nell’amichevole di marzo contro la Spagna, ma ...

Mondiali : Argentina - portiere Romero ko : L'ex sampdoriano Romero era uno dei tre portieri scelti da Sampaoli per la Coppa del Mondo in Russia, insieme a Franco Armani, che ora l'80% degli argentini vuole fra i pali della Selezione, e ...

