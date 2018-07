Archeologia | a Selinunte trovate due installazioni di culto

meteoweb.eu

(Di lunedì 23 luglio 2018) “Portate alla luce due nuovecultuali in prossimità del Tempio R con materiale votivo. Si tratta di una struttura rettangolare e una circolare subito davanti alla fronte del Tempio R, con associata abbondante ceramica locale e d’importazione risalente alla prima generazione di vita della colonia greca, oggetti di ornamento personale in bronzo, e un frammento di un idioletto femminile in terracotta. La fase insediativa greca di prima generazione è ancora tutta conservata nell’area attorno al Tempio R. Ma gli scavi hanno prodotto anche altri risultati importanti. Ad esempio si può dire con certezza che a Ovest del Tempio R i livelli antichi sono intatti, con varie opere connesse alla costruzione del Tempio C”. Lo ha annunciato Clemente Marconi della New York University e dell’Università Statale di Milano che sta guidando la campagna di scavi di cui, Mercoledì 25 Luglio, ...