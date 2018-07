Aperti i pre-order per la versione Switch di ARK | Survival Evolved Disponibili anche

Porti Aperti a navi militari - per Di Maio è colpa degli 80 euro di Renzi. L’ex premier : “È una bugia” : I vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno puntato il dito contro i governi precedenti, e in particolare contro Renzi, 'colpevole', secondo loro, di aver barattato la flessibilità con l'apertura dei Porti alle navi militari straniere cariche di migranti. Renzi: "La flessibilità non c'entra nulla con le politiche migratorie. Nulla. Era un accordo politico di risposta all'austerità del Fiscal Compact. La scelta di accogliere in Italia i ...

Sanità : ambulatori di Roma e del Lazio Aperti nel week-end e nei festivi - “previsto a breve l’accordo regionale” : Il Dott. Antonio Magi, Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, è intervenuto questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi, condotto da Andrea Lupoli, su Radio Cusano Campus. Il Presidente è intervenuto sulla questione dell’aperura degli ambulatori nel periodo festivo e nei week end. “Una buona iniziativa per molti cittadini che hanno bisogno di un punto di riferimento sanitario nei week end o durante i festivi. ...

MESSICO - ELEZIONI PRESIDENZIALI : SEGGI Aperti/ Favorito Obrador ‘nuovo’ caudillo : altro giornalista ucciso : ELEZIONI PRESIDENZIALI in MESSICO, oggi al voto: Favorito “Amlo” con la sua promessa di rivoluzione. Terzo tentativo per Andrés Lopez Obrador, sconfitto nel 2006 e 2012. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 14:54:00 GMT)

Favoriti Wimbledon – Tabellone WTA Apertissimo - attenzione alle sorprese : i pronostici di SportFair : Chi sono le favorite di Wimbledon 2018? I Championship sono alle porte e il Tabellone WTA sembra più aperto che mai: ecco i pronostici di SportFair Da lunedì il tennis si mette l’abito da sera, in questo caso rigorosamente bianco: sugli splendidi campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club inizia ufficialmente Wimbledon 2018. Nei giorni che precedono lo Slam più prestigioso della storia del tennis la domanda è una sola: chi ...

MARVEL Powers United VR arriva a luglio : svelato Black Panther e Aperti i pre-ordini : MARVEL Powers United VR, creato da Sanzaru Games e Oculus Studios in partnership con MARVEL Games, permette ai giocatori di vestire i panni dei Super Eroi più potenti della MARVEL. A partire da oggi inizia un mese di annunci che iniziano con la conferma che l'esperienza completa verrà lanciata il 26 luglio 2018 e i pre-ordini sono già aperti, a 39,99 euro.Come se non bastasse, Oculus rivela che l'ultimo Super Eroe arrivato su MARVEL Powers ...

Forza Horizon 4 : Aperti i preordini sul Microsoft Store per Windows 10 e Xbox One : Dopo averlo presentato alla conferenza E3 2018, Microsoft ha appena avviato i preordini di Forza Horizon 4, il nuovo titolo di Playground Games ambientato questa volta nei paesaggi della Gran Bretagna. A partire da oggi, gli utenti Xbox One e Windows 10 possono preordinare, tramite il Microsoft Store, uno dei giochi di corse più apprezzati al mondo con un comparto grafico sempre al TOP e un gameplay degno di nota. Come previsto, il gioco ...

Il tesoro artistico della provincia di Cuneo si scopre nel weekend con "Castelli Aperti" : Prosegue la rassegna "Castelli Aperti". Il patrimonio dell'iniziativa è eterogeneo e formato da castelli, palazzi, ville, torri, giardini, musei ed itinerari storici ed artistici. Sono numerose e ...

Aperti i preorder di Atari VCS - la console retro che si ispira all'Atari 2600 : Atari ha recentemente aperto i preorder per Atari VCS, una nuova console retro che si ispira all'Atari 2600 Video Computer System e che permette di giocare ad alcuni classici del produttore e ad alcuni videogiochi PC grazie a un hardware di prima fascia.La console sarà retro infatti solo all'esterno, dato che la VCS arriverà a supportare la risoluzione 4K con HDR a 60 fps al secondo. Dal punto di vista del design saranno disponibili su Indiegogo ...

Governo - Conte favorito come premier : Economia e Difesa nodi Aperti : Ancora aperti i nodi relativi all'Economia, al quale punta il Movimento, e alla Difesa, che interessa invece la Lega.