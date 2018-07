Antonella Clerici | il nostalgico messaggio nella sua ultima notte da “romana”

Antonella Clerici lascia Roma dopo 28 anni : "Mi ha dato moltissimo" : Ho vissuto 28 anni a Roma, una città che mi ha dato moltissimo: la mia bimba, tanti amici, una splendida carriera. Finita l’estate non tornerò nella mia casa. E nell’ultima notte da “Romana” penso ai tanti addii di quest’anno e al futuro che mi aspetta. Sorrido. Grazie Roma, per tutto.Questo il messaggio postato sui social da Antonella Clerici per dire addio a Roma. La conduttrice, infatti, da qualche ora si è ufficialmente trasferita a ...

Antonella Clerici : «Addio Roma e grazie per tutto» : «Ho vissuto 28 anni a Roma. Una città che mi ha dato moltissimo. La mia bimba, tanti amici, una splendida carriera. Finita l’estate non tornerò nella mia casa». Antonella Clerici cambia vita: dopo aver chiuso con La prova del Cuoco, il programma che l’ha resa celebre e che ha condotto con amore per diciotto anni, chiude anche con la sua città. «E nell’ultima notte da “Romana” penso ai tanti addii di quest’anno ...

Antonella Clerici da bambina - la foto su Instagram : «Tante estati fa» : Capelli biondi e sguardo vispo. Una bella bimba immortatala in una foto di qualche anno fa. Oggi la piccola è una famosa conduttrice televisiva, volto di tanti programmi di successo. La...

Portobello : Antonella Clerici presenta il video del promo della mitica trasmissione di Enzo Tortora : Finalmente ci siamo. Portobello sta per tornare. La storica trasmissione Rai, condotta tra la fine degli anni '70 e l'inzio degli anni '80 da Enzo Tortora, si riaffaccerà sugli schermi della tv di ...

Antonella Clerici - grandi cambiamenti : ricordi commoventi su Instagram : Antonella Clerici, da poco tornata dalle vacanze, sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti che ha coinciso con l’anniversario della morte di sua mamma a cui era molto legata. Sul suo profilo Instagram la presentatrice ha voluto ricordare la madre pubblicando una sua foto con una dedica speciale: “Proprio oggi mamma, 23 anni fa, ci lasciavi.Avevi la mia età”. La signora Franca è scomparsa il 17 luglio 1995 a 55 anni. ...

Antonella Clerici premiata : spunta il commento di Federica Panicucci : Federica Panicucci fa i complimenti ad Antonella Clerici Antonella Clerici è stata premiata per La prova del cuoco. In base quanto riportato dal sito Superguidatv il cooking show di Rai1 sarebbe stato particolarmente apprezzato dal pubblico tanto da guadagnarsi un posto di primo piano nei dati Qualiter 2018. Tra i programmi Rai che hanno ottenuto un punteggio alto spicca anche Meraviglie – La penisola dei tesori di Alberto Angela. ...

CARLOTTA MANTOVAN E Antonella Clerici A PORTOBELLO?/ Esordio il 27 ottobre su Rai1 per la vedova di Frizzi : CARLOTTA MANTOVAN nel cast della nuova edizione di PORTOBELLO? "Affiancherà ANTONELLA CLERICI, sarà la nuova Renèe Longarini": l'indiscrezione di TvBlog(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 16:29:00 GMT)