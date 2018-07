Anteprima The 100 5×11 | la cruda realtà sul bunker di Octavia | recensione episodio

Paul Rudd ed Evangeline Lilly al Giffoni 2018 - Ant-Man and The Wasp in Anteprima il 20 luglio : Paul Rudd ed Evangeline Lily al Giffoni 2018: spetterà al duo di attori aprire la nuova edizione della kermesse. Il 20 luglio i protagonisti di Ant-Man and The Wasp incontreranno il pubblico e i giurati a cui presenteranno il secondo capitolo del film Marvel incentrato sull'omonimo supereroe formica (visto anche in Captain America: Civil War). Il film Ant-Man and The Wasp arriverà nelle sale italiane dal 14 agosto. Dopo tre anni, il ...

Megas - in Anteprima il video di 'The white bird' : Si chiama Alexein Megas, viene da Casalvelino Marina, in un mix elettronico di suoni che guardano a Bonobo, Nicolas Jaar, Jan Blomqvist, Muse e Safri Duo. 'Il Mattino' ti propone in...

The 100 al San Diego Comic-Con 2018 - l’episodio 5×11 in Anteprima ma niente panel col cast? : The 100 al San Diego Comic-Con 2018 ci sarà? La risposta è, in certo senso, affermativa. Nel corso della serata di apertura, il 18 luglio verrà proiettato l'undicesimo episodio della quinta stagione dal titolo "The Dark Year". Tuttavia, c'è una brutta notizia per i fan. Il cast, infatti, non terrà nessun panel con il pubblico, come è sempre accaduto negli anni precedenti (lo scorso anno, noi di OM eravamo presenti). Non si conoscono i motivi ...

«Il tuo ex non muore mai» : Mila Kunis e Justin Theroux in Anteprima : È il giorno del suo trentesimo compleanno, ma Audrey non ha alcuna intenzione di festeggiare. Un po’ perché gli anni che compie le stanno stretti, un po’ perché il suo fidanzato Drew l’ha appena lasciata su Whatsapp. Dalla sua, la migliore amica Morgan, che cerca di darle conforto e di spingerla a nuove avventure, senza arrendersi. Peccato che di ex come Drew Thayer ce ne siano pochi, pochissimi. E per una semplice ragione: ...

The Moneydrome - Canale 5 prova un nuovo game show per la prossima stagione (Anteprima Blogo) : L'ammiraglia Mediaset si prepara alla stagione televisiva che sarà con nuovi test che vedranno ancora una volta un nuovo game show (presumibilmente preserale) che Endemol Shine produrrà per l'Italia, quindi per Canale 5.Si chiamerà The Moneydrome, sarà un preserale ed il suo arrivo sarà non prima della primavera 2019, ma Blogo è già in grado di anticiparvi alcune informazioni a riguardo: oggi si è registrata la puntata zero negli studi ...

Ori and the Will of the Wisps : Nuovi dettagli in Anteprima : Durante la conferenza E3 2018 di Microsoft è stato ufficialmente annunciato Ori and the Will of the Wisps, quest’oggi vogliamo condividere con voi Nuovi e interessanti dettagli in Anteprima. Ori and the Will of the Wisps: Nuovi dettagli in Anteprima Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli diffusi sulla rete da coloro che hanno avuto la possibilità di provare il gioco a porte chiuse durante l‘E3 ...

Anthem : Nuovi dettagli in Anteprima : Proseguiamo con i dettagli in Anteprima proponendovi nuove e interessanti informazioni per Anthem, titolo prodotto da BioWare e distribuito da EA, il quale vedrà la luce su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 2019. Nuovi dettagli in Anteprima per Anthem Di seguito vi riportiamo nuove e interessanti informazioni trapelate in rete, diffuse da coloro che hanno avuto modo di provare il gioco all’E3 2018: Tramite una base robotica ...

The Magicians - su Timvision la terza stagione della serie con una new entry nel cast. La clip in Anteprima : The Magicians, la serie fantasy di Syfy ispirata all’omonimo romanzo di Lev Grossman (in italiano pubblicato col titolo Il Mago), ideata da Sera Gamble (Supernatural) e John McNamara (Aquarius), torna con la sua terza stagione in anteprima esclusiva su Timvision da venerdì 15 giugno, dopo il successo riscosso negli Usa. The Magicians racconta la vita di un gruppo di studenti del Brakebills College for Magical Pedagogy, un’istituzione segreta, ...

E3 2018 : The Last of Us Part II - Anteprima : Non deve essere semplice il lavoro di Naughty Dog. Anno dopo anno, gioco dopo gioco, gli sviluppatori californiani alzano senza tregua il livello qualitativo delle loro opere. Lo fanno con una facilità disarmante, anche se non è da tutti settare ogni volta nuovi standard narrativi e grafici. Nonostante questa indiscutibile bravura, il loro vero talento è la capacità di toccare i tasti giusti in grado di far battere il cuore. Lo fanno sempre in ...

E3 2018 : Shadow of the Tomb Raider - Anteprima : Di tutte le informazioni recentemente trapelate riguardo l'atteso Shadow of the Tomb Raider, la più azzeccata è senza dubbio quella che indica il titolo come la conclusione di un'era per la dottoressa Croft; la trilogia è giunta al termine, ed è ormai chiaro come il tema principale dell'opera fosse uno e uno soltanto: l'innocenza perduta. Non potremmo essere più distanti da quella fragile Lara attanagliata dai dubbi che, gemendo, si faceva ...

E3 2018 : Anthem - Anteprima : È passato un anno, un intero giro del calendario dalla presentazione in pompa magna di Anthem durante la scorsa edizione dell'E3 di Los Angeles. Il debutto del lavoro presentato da Bioware è riuscito, durante la conferenza di Electronic Arts, a fissarsi nella mente dei giocatori di tutto il mondo, estasiati dalla magnificenza tecnica di questa nuova IP. Da quel lungo filmato ormai sembrano passati anni luce, complice la totale riservatezza di ...

The Generi - Maccio Capatonda e la serie-parodia che mantiene intatto il suo umorismo (Anteprima Blogo) : Prendete Maccio Capatonda, la sua comicità surreale, qualche guest star ed i Generi cinematografici e non solo più popolari. Da questo mix è nato The Generi, la nuova avventura di Capatonda (al secolo Marcello Macchia) che debutta da domani, 7 giugno 2018, in esclusiva su NOW TV (con con questo titolo inaugurerà la nuova collezione Generation, rivolta al pubblico più giovane) e Sky On Demand. The Generi, la trama ...

Video Anteprima del nuovo duetto di Ariana Grande e Nicki Minaj - The Light Is Coming : In attesa che venga annunciato il nuovo singolo dall'album Sweetener, spunta un'anteprima del nuovo duetto di Ariana Grande e Nicki Minaj: la cantante ha deciso di rivelare uno snippet del brano sui social, confermando che si tratta della traccia dal titolo The Light Is Coming. La nuova partnership tra la popstar e la rapper sarà contenuta nell'album in uscita il 20 luglio su etichetta Republic Records e non è da escludere che sia scelta come ...

Katherine Heigl in Anteprima sul suo ruolo in Suits 8 : ‘La mia prima volta in uno show di cui sono fan’ : Suits 8 avrà anche perso due dei suoi storici membri del cast con l'uscita di scena di Patrick J. Adams e Meghan Markle, ma è pronta a guadagnare un volto particolarmente noto ai fan di Grey's Anatomy: Katherine Heigl sarà nei nuovi episodi della serie, e a Entertainment Weekly ha svelato qualche dettaglio sul suo ruolo. "È davvero emozionante essere qui. È la prima esperienza che faccio entrando a far parte di uno show di cui sono fan" ha ...