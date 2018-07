Annunciati gli ospiti di Battiti Live 2018 a Bari il 29 luglio | da Irama e The Kolors a

PROBABILI FORMAZIONI/ Milan Novara : info e orario - le ultime novità live : gli assenti Annunciati (amichevole) : PROBABILI FORMAZIONI Milan Novara: le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre in questa amichevole. Gennaro Gattuso manda in campo il suo undici potenzialmente migliore?(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 09:50:00 GMT)

Biglietti per Ben Harper in Italia a ottobre 2018 - Annunciati due nuovi concerti : al via le prevendite : Quello annunciato a Macerata sembrava essere l'ultimo appuntamento nostrano per quest'anno, invece sono stati ufficializzati altri due concerti di Ben Harper in Italia il prossimo autunno. Il musicista è già stato accolto nel nostro Paese quest'anno con due sold out a Milano, dove si è esibito insieme a Charlie Musselwhite, ed è atteso ancora in Italia sia ad agosto che ad ottobre. Coi suoi 24 anni di carriera iniziati con la pubblicazione ...

Annunciati gli ospiti di Meraviglioso Modugno il 6 agosto - da Gabbani a Carmen di Amici 2018 : Gli ospiti di Meraviglioso Modugno sono finalmente ufficiali. La manifestazione si terrà a Polignano a Mare il 6 agosto prossimo, con tanti nomi della musica italiana pronti a rendere omaggio al grande artista pugliese. Per i 90 anni dalla nascita, sul palco dell'evento ci saranno Luca Carboni, Gaetano Curreri, Carmen Ferreri, Francesco Gabbani, Ghemon, Simona Molinari, Paola Turci e Manuel Agnelli con Rodrigo D'Erasmo. L'ingresso allo ...

Annunciati gli ospiti di Radio Bruno a Cremona il 23 luglio da Einar a Francesca Michielin e Thomas : Gli ospiti di Radio Bruno a Cremona sono finalmente ufficiali. Dopo l'inizio a Cesenatico, la kermesse estiva organizzata dall'emittente Radiofonica modenese è pronta a sbarcare in una nuova location per accogliere un'altra serie di artisti pronti ad arricchire la serata del 23 luglio prossimo. Tra i tanti attesi anche Einar, finalista dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e ora in giro per i maggiori festival italiani per ...

PREMIO MATTADOR 2018 - Annunciati i finalisti della sezione "miglior soggetto" : All'incontro, coordinato dal presidente del Circolo della stampa di Trieste Pierluigi Sabatti, hanno portato il loro saluto Giorgio Rossi, Assessore alla Cultura, sport e giovani del Comune di ...

Games With Gold : Annunciati ufficialmente i giochi di luglio 2018 : Come di consuetudine, Microsoft ha appena svelato ufficialmente i quattro giochi Xbox Live Gold relativi al mese di luglio 2018, i quali potranno essere scaricati gratuitamente dagli abbonati al servizio. Assault Android Cactus Quando vai a batterie, ogni secondo è prezioso! Assault Android Cactus è uno shooter a due stick in stile arcade ambientato in un vivace universo fantascientifico. Junior Constable Cactus risponde a una chiamata di ...

Gli ospiti del Deejay On Stage 2018 a Riccione - Annunciati i primi nomi da Elodie a Ermal Meta e Michele Bravi : annunciati i primi ospiti del Deejay On Stage 2018 a Riccione, il nuovo appuntamento con la musica dell'estate che animerà Piazzale Roma nelle prossime settimane. Dal 30 luglio al 24 agosto si svolgerà la kermesse estiva che da anni porta sul palco di Riccione i big della musica italiana ed internazionale, oltre che aspiranti cantanti ed emergenti. Quest'anno tra gli ospiti del Deejay On Stage 2018 a Riccione vi sono le giovani Elodie e ...

Annunciati 5 concerti di J-Ax a Milano - una grande festa per i 25 anni di carriera : info e biglietti : Una grande festa per i 25 anni di carriera: Annunciati 5 concerti di J-Ax a Milano, in programma il prossimo ottobre! Attraverso un post su Instagram, il rapper ha annunciato una grande festa della durata di ben cinque giorni, in occasione dei suoi primi 25 anni di carriera. Dopo aver congedato Fedez e il progetto Comunisti col Rolex, J-Ax riprende la carriera da solista, così come farà Fedez, con una tranche di concerti al Fabrique di ...

Volvo - Annunciati gli obiettivi per il 2025 : La Volvo ha annunciato gli obiettivi finanziari e operativi che, secondo le previsioni, la porteranno a diventare, entro il 2025, una delle aziende automobilistiche più importanti al mondo. Le ambizioni del marchio svedese spaziano da un netto incremento delle vendite, che dovrebbe portare il brand a relazionarsi con circa cinque milioni di clienti diretti, alla diffusione delle tecnologie di guida autonoma.Metà elettriche, un terzo autonome. ...

Annunciati gli ospiti di Avanti un altro Pure di sera da Gigi D’Alessio a Barbara d’Urso : Anche Gigi D'Alessio tra gli ospiti di Avanti un altro Pure di sera. La prima serata di Canale5 è pronta a ospitare lo speciale nel quale Paolo Bonolis accoglierà tanti grandi nomi del mondo dello spettacolo, compresa Barbara d'Urso. Oltre ai nomi già Annunciati, presente in studio anche una versione inedita di Laura Palmer. Il meccanismo di gioco sarà completamente rivoluzionato e studiato appositamente per l'occasione. Gli ospiti saranno ...

Fortnite : gli eroi cromati Annunciati nell'ultimo aggiornamento non sono ancora disponibili : Nella giornata di ieri Epic Games ha reso disponibile il content update 4.3 di Fortnite, un aggiornamento che apportava modifiche e novità alle due modalità Battle Royale e Salva il Mondo.Per quanto riguarda la prima, come probabilmente saprete, sono state aggiunte le Trappole Buttafuori, mentre nella seconda era atteso l'arrivo di due eroi cromati.Stiamo parlando di Jonesy Pressofuso e Ramirez Cromo che, secondo il changelog pubblicato da Epic ...

Annunciati due concerti di Michele Bravi per il Piano B Tour : le date e i biglietti in prevendita : Annunciati a sorpresa due concerti di Michele Bravi a novembre per il Piano B Tour: il cantante torna ad esibirsi dal vivo per due date esclusive tra Roma e Milano. Dopo il quarto posto al Festival di Sanremo 2017 con Il Diario Degli Errori, l'album Anime di Carta certificato disco d'oro e un Tour nei club e teatri d'Italia, Michele Bravi torna sulla scena musicale italiana con un nuovo progetto: due sono i concerti Annunciati per il mese di ...

NBA - Annunciati i due quintetti difensivi : Rudy Gobert e Anthony Davis i migliori : I due finalisti per il premio di Difensore dell'Anno sono stati i più votati per il primo quintetto difensivo, annunciato ieri dalla lega. Ecco chi sono i dieci migliori difensori della NBA secondo i ...