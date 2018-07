Andrea Mura | il grillino assenteista | Faccio politica in barca

ilgiornale

(Di lunedì 23 luglio 2018) Ha il 96% delle assenze i parlamento. E se ne vanta pure., velista di professione nonché deputato del Movimento 5 Stelle, si è infatti inventato la figura del "deputato testimonial". A Roma va solo una volta durante la settimana mentre per il resto del tempo, come ha ammesso lui stesso in una intervista alla Nuova Sardegna, "fain".A puntare il dito controè stato il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci che nei giorni scorsi lo ha accusato di assenteismo: "Risulta assente da Montecitorio il 96 per cento delle volte". Non potendo smentire l'evidenza ilsi è giustificato spiegando che "l'attivitànon si svolge solo in Parlamento". "L'ho detto fin dall'inizio, anche in campagna elettorale, che il mio ruolo più che quello di parlamentare sarebbe stato quello di testimonial in difesa degli oceani - ha continuato - d'altronde ci sono un ...