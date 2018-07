Andrea ha tradito Raffaela? Il cuscino del mistero | Temptation Island 2018

ilnotiziangolo

(Di lunedì 23 luglio 2018)non riesce a dimenticare tutti i video che ha visto sue Teresa. Il fidanzato infatti trascorre molto tempo con la single di. La terza puntata del reality non fa che confermare la sofferenza di. In lacrime a causa di alcune parole di uno dei single, si confina in camera ad osservare il suo anello di fidanzamento.l’ha già dimenticata? Tre video perIl terzo falò dipermette adi capire fino a che puntoè invaghito di Teresa. Scopre così che il fidanzato sta mettendo in dubbio il loro rapporto e che non è così convinto dei suoi sentimenti. Non sa nemmeno se accetterebbe un confronto con la fidanzata: “è un’occasione unica, non va sprecata“, sottolinea a Teresa durante una gita in barca. Chiede inoltre alla single di aggiungerlo su Instagram una volta terminato il ...