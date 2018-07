Andrea Delogu | «La gavetta è finita | ora non mi fermo più»

Andrea Delogu / Protagonista del "capodanno dell'estate" con Ema Stokholma (Notte Rosa 2018) : Andrea Delogu, volto e voce degli appuntamenti musicali dedicati alla Notte Rosa 2018, questa sera sarà Protagonista di un dj set con Ema Stokholma. Tra i vari appuntamenti, anche...(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 12:54:00 GMT)

Andrea Delogu : calcio e Stracult - è la nuova regina tv : Sarà un lungo autunno caldo per Andrea Delogu. La conduttrice, infatti, a settembre debutterà su Rai 2 con Quelli che il sabato, sorta di spin-off di Quelli che il calcio, dedicato però al campionato di serie B. Con lei al timone del programma ci sarà Gabriele Corsi: una coppia inedita, ma che già sulla carta promette di dare quel tocco di freschezza e leggerezza di cui si ha bisogno, soprattutto nel week-end. E la domanda scatta spontanea: ...

Il 1º luglio non perdete - su Radio2 - la 'Notte rosa' a Riccione. Ci sarà anche Andrea Delogu - : A Riccione La Notte Rosa dura una settimana, sette giorni di musica, spettacoli, performance, cinema, talk-show, dirette radiofoniche e red carpet: un programma ricchissimo che la città ha ideato insieme a Rai Radio2 e Ciné Le Giornate Estive di Cinema. Dal 1° al 7 ...

Grazie Fabrizio Frizzi : Andrea Delogu e il premio nel ricordo del conduttore scomparso : FUNWEEK.IT - Come apprendiamo da Ansa.it, Andrea Delogu ha vinto il premio Fabrizio Frizzi istituito, in accordo con la famiglia del conduttore scomparso, dal Festival Nazionale del Cinema e della ...

Ad Andrea Delogu il Premio Frizzi - primo riconoscimento dedicato al conduttore : Fabrizio Frizzi avrà un riconoscimento a lui dedicato: l'idea è stata degli organizzatori del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione-Città di Benevento, che si terrà dal prossimo 4 al 9 luglio. Cinque giorni di incontri, dibattiti e proiezioni dedicati al piccolo e grande schermo.In calendario la presenza numerosi artisti, da Luciano Ligabue -a cui sarà dedicata un'intera giornata- a Stefania Sandrelli, passando per Christian ...

BOOM! Andrea Delogu e Gabriele Corsi in predicato per Quelli che il Calcio Serie B : Gabriele Corsi Vi abbiamo annunciato il probabile arrivo di Quelli che il Calcio, nella sua versione “Serie B“, nel sabato pomeriggio di Rai 2. Ciò che manca all’appello sono i conduttori. Nonostante non vi siano certezze, nè sul programma nè sui conduttori, al momento sono in predicato per la conduzione dello show Andrea Delogu, già volto della rete con Stracult, e Gabriele Corsi. Continuerebbe, dunque, l’incredibile ...