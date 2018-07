Ancora una tragedia sulle strade italiane Schianto tremendo | Davide muore a 31 anni

caffeinamagazine

(Di lunedì 23 luglio 2018)sangueuna giovane vittima strappata alla vita troppo presto. Si chiamavaBordignon e ha lasciato per sempre la famiglia, la fidanzata e la comunità in cui era da sempre molto attivo nel primo pomeriggio di domenica scorsa, 22 luglio 2018, a seguito di un incidente stradale terribile, che non gli ha lasciato scampo, avvenuto nella provincia di Treviso.era di Cittadella, Padova, e per causein via d’accertamento ha perso il controllo della sua moto finendo fuori strada a Crocetta del Montello. Nel violento, il centauro sarebbe finito contro un bocchettone per l’irrigazione dei campi posizionato a bordo strada. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Montebelluna e il personale sanitario del Suem 118, ma per il 31enne non c’è stato nulla da fare: i ...