Ancelotti testa la nuova formazione del Napoli e prova a reinventare i giocatori

Blastingnews

: @Salvatoresdino1 Mertens non è un 9 nella testa di Ancelotti..è un esterno o comunque sottopunta..capisco che la do… - GiuseppeCaldo : @Salvatoresdino1 Mertens non è un 9 nella testa di Ancelotti..è un esterno o comunque sottopunta..capisco che la do… - sharytextm2 : @monelloevoluto @giusdr @Salvatoresdino1 Ne facciamo ancora 5 di scudetti prima che voi arriviate a 1 Coppa Italia.… - NiccolCatapano : RT @Salvatoresdino1: @NiccolCatapano @Torrenapoli1 @francescocat89 @VtScuncio @sscnapoli Aggiungo che per me,Mertens non giocherà mai centr… -

(Di lunedì 23 luglio 2018)2018-2019: un capitolo a cui Carloè pronto a riservare sorprese. Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore di Juventus, Milan, Chelsea, Real Madrid e Bayern Monaco per conferire alla sua squadra una dimensione europea e allo stesso tempo la mentalità che può portare qualche trofeo in più in bacheca. Il nuovo tecnico partenopeo, nel corso della sua storia di allenatore, si è fatto apprezzare per le qualità tattiche, umane ma anche per un certa fantasia che è pronto ad impiegare all'ombra del Vesuvio. Il riferimento va alla sua capacità di vedere, attraverso le qualità dei singoli a disposizioni, la possibilità di schierare dei calciatori dove in pochi si immaginano. Ed è un po' quello che sembra accadere a, dove non da è escludere che nel corso della prossima stagione potrebbe verificarsi una storia analoga a quella di Andrea Pirlo: in molti ...