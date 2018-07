ilfattoquotidiano

: Anas-Ferrovie, il ministro Danilo Toninelli: “La fusione è certamente sbagliata. Fatta senza capire perché” - fattoquotidiano : Anas-Ferrovie, il ministro Danilo Toninelli: “La fusione è certamente sbagliata. Fatta senza capire perché” - Cascavel47 : Anas-Ferrovie, il ministro Danilo Toninelli: “La fusione è certamente sbagliata. Fatta senza capire perché”… - _marlene1265 : RT @fattoquotidiano: Anas-Ferrovie, il ministro Danilo Toninelli: “La fusione è certamente sbagliata. Fatta senza capire perché” https://t.… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Latradello Stato e“èperché è statasenza capire perché”. A dirlo è ildelle Infrastrutture e dei Trasportia margine di un convegno alla Camera. Una presa di posizione che si inserisce nel solco di quelle già espresse dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il leader leghista, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva detto infatti di ritenere che “chi fa i treni deve fare i treni e chi si occupa di strade deve fare le strade, però ne parleremo”. Parole che fanno eco a quelle di Di Maio: “Legià hanno abbastanza problemi a fare il loro lavoro, unendosi non funzionano più né le, né l’”, ha spiegato ildel Lavoro su La7. Ma alla domanda se si tornerà indietro il titolare del Mit preferisce non rispondere. Il matrimonio ...