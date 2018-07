Analisti | si riaccende il dossier aggregazioni Più incognite su Ferrari

ilsole24ore

(Di lunedì 23 luglio 2018) Per Mediobanca ed Equita il gruppo ha perso un grande negoziatore che avrebbe potuto trattare una grande alleanza prima del suo addio programmato nel 2019. Fca a questo punto potrebbe diventare preda di mire straniere. Per Ubs «resta un team forte» a Maranello ma Banca Imi avverte: «Marchionne era fattore chiave per crescita futura e nuovo piano»...