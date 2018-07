Analisi Tecnica | Hang Seng Index del 23 07 2018

Analisi Tecnica : BTP Future del 20/07/2018 : Chiusura del 20 luglio Lieve ribasso per il Future sul principale titolo di Stato Italiano , che chiude in flessione dello 0,65%. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave ...

Abbiamo analizzato il trailer di Ghost of Tsushima : una grandiosa opera late-gen - Analisi tecnica : La conferenza E3 di Sony potrà anche essere stata carente di nuovi annunci, ma di certo non è mancato lo spettacolo sul palcoscenico. Assieme a The Last of Us 2, il gameplay di debutto di Ghost of Tsushima ci ha portato nelle vallate giapponesi del XIII secolo, raffigurate con un rendering in tempo reale impeccabile, caratterizzato da splendide animazioni e simulazione della fisica. Ammirando i suoi stupefacenti ed ampi panorami vi ...