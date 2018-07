Amy Winehouse | sono passati sette anni dalla sua morte

gqitalia

: Sette anni fa ci lasciava Amy Winehouse: il nostro ricordo - rockolpoprock : Sette anni fa ci lasciava Amy Winehouse: il nostro ricordo - Radio1Rai : Sette anni senza Amy Winehouse ?? Il #23luglio ci lasciava l'indimenticabile regina del 'soul bianco' #AmyWinehouse… - Raiofficialnews : “Era un seducente e sorprendente mix di sicurezza e vulnerabilità. Un metro e 60 di riferimenti e citazioni cuciti… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Il 23 luglio rappresenta, da, una triste ricorrenza per il mondo della musica: nel 2011, infatti, moriva Amy. E per ricordarla, o meglio scoprirla nella sua dimensione più semplice e intima, in agosto verrà pubblicato da Taschen il volume Amy. Blake Wood. Quest’ultimo è una sorta di diario con 85 splendidi scatti (sia a colori che in bianco e nero) della cantante britca realizzati dal fotografo Blake Wood (suo grande amico), accompagnati dal testo della giornalista e scrittrice Nancy Jo Sales. Quella che si ammira in questo libro è la donna Amy, lontana da quei riflettori che si rivelarono troppo invadenti per un’anima fragile come la sua. Il suo grande talento le diede la fama, ma lei aveva soprattutto fame d’amore. E pensava di averlo trovato in Blake Fielder-Civil, diventato nel 2007 suo marito e anche la sua rovina: fu ...