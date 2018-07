Ambiente | Ministro Costa | pronti a creare i “Caschi verdi” per la protezione della natura

Ambiente - Ministro Costa : “Il 50% del pescato è rifiuti. Di questi - il 90% è plastica” : “Sui temi ambientali alziamo l’ambizione del Paese Italia“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in Commissione Ambiente, in riferimento alle linee programmatiche del suo ministero. E’ stato trattato anche il tema dei rifiuti e della plastica: Costa ha reso noto che “il 50% del pescato, quando i pescatori tirano su la rete, è rifiuti. Di questi, il 90% è plastica. E il tutto viene ...

Ambiente - Ministro Costa : serve una nuova legge contro consumo e spreco di suolo : “serve una nuova legge per difendere il suolo da consumo e dallo spreco che sono due cose complementari ma entrambe negative“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in occasione della presentazione del rapporto dell’Ispra. Con questi ritmi “non ci possiamo più permettere di cementificare l’Italia. Il che non vuol dire che non si deve fare più niente ma andare a vedere tutto quello che nelle ...

Ambiente - WWF : dal Ministro Centinaio dichiarazioni importanti su lupi e orsi : Le dichiarazioni del Ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio a sostegno delle posizioni del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa contro l’abbattimento di orsi e lupi previsto dalle leggi approvate dalle province di Trento e Bolzano “sono estremamente positive e fanno bene sperare per la difesa di due specie simbolo per la natura d’Italia“: lo si legge in una nota di WWF Italia. “Le norme approvate dalle province autonome ...

Ambiente - ministro Centinaio : no all’abbattimento di orsi e lupi : Dopo l’approvazione del disegno di legge proposto dalla giunta del Consiglio provinciale di Trento, il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, si schiera con il ministro Costa, contro l’abbattimento di orsi e lupi. “In agricoltura c’è un problema per quanto riguarda orsi, lupi, nutrie, ungulati, cinghiali, cormorani. Non diciamo che ci deve essere l’abbattimento, diciamo solo che dobbiamo mettere ...

Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa oggi al Consiglio Nazionale SNPA : Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa ha incontrato oggi, presso la sede dell’ISPRA, il Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale (SNPA); obiettivi, finalità, compiti istituzionali sono stati illustrati al Ministro dal Presidente dell’ISPRA e del SNPA Stefano Laporta e dal Vice Presidente SNPA Luca Marchesi, alla presenza del Direttore Generale dell’ISPRA Alessandro Bratti e di tutti i ...

Ambiente - Ministro Costa : confische per chi commette illeciti - daspo per chi inquina : “Il sequestro ai fini di confisca per chi commette illeciti ambientali“: lo propone il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in occasione della presentazione del rapporto Ecomafia 2018 di LegAmbiente. “Chi commette un reato di natura ambientale e non sa giustificare i proventi sua attività rientra nello stesso principio utilizzato per i sequestri alla mafia“. Il Ministro Sergio Costa promette “una rivoluzione ...

Il ministro dell'Ambiente Costa a Viggiano per 'il decalogo contro gli incendi' : Si discuterà di scienza e conoscenza, mettendo in primo piano la formazione e l'l'informazione, unitamente alla necessità di più ampie e mirate risorse, utili soprattutto a creare una coscienza dei ...

Ambiente - Ministro Costa : presto la prima legge su mare e plastiche : “Penso di incardinare nelle prossime settimane la prima legge sul mare che parla in particolare della plastica“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in occasione della presentazione dell’ottava edizione di Mediterraneo da remare. “Una legge che anticipa di 5 anni la direttiva europea“: in attesa che la direttiva europea sul divieto dell’usa e getta venga applicata “noi lo ...

Ambiente - Ministro Costa : entro il 2030 taglio delle emissioni del 40% in UE : “La nostra proposta è quella che l’Europa mantenga, facendolo diventare vincolante, l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 del settore automobilistico del 15% già previsto dalla Commissione europea per il 2025. Ma poi si deve accelerare, salendo al 30% intorno al 2028, e arrivando a un taglio del 40% al 2030. Se l’Europa compierà questo sforzo di ambientalizzazione del settore dell’auto, porta a casa anche ...

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa : “Vietare le confezioni di plastica negli edifici pubblici” : Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa rilancia la politica plastic free già avviata dal suo ministero, proponendo di vietare le confezioni di plastica negli edifici pubblici. Confermata anche la battaglia sull'acqua pubblica: "Per l'Italia l'acqua non è soggetta al mercato unico perché è bene comune".Continua a leggere

Ambiente - il ministro Costa : no alla mercificazione dell’acqua potabile : “La proposta di direttiva sulla qualità delle acque per il consumo umano nasce da una mobilitazione popolare senza precedenti, con quasi 2 milioni di cittadini europei intervenuti per chiedere all’Unione di garantire un accesso sufficiente all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari per tutti“: lo ha spiegato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, a Lussemburgo per partecipare al Consiglio Ambiente ...

Abruzzo - Parco Costa Teatina : l’assessore Mazzocca sollecita Presidente del Consiglio e Ministro dell’Ambiente : Il Sottosegretario Regionale d’Abruzzo Mario Mazzocca, a cui sono state conferite nuove deleghe tra cui quella relativa alla politica generale e strategica delle aree protette, ha annunciato l’operazione di sollecito che, nelle prossime ore, verrà avviata e indirizzata al Presidente del Consiglio Conte e al Ministro dell’Ambiente Costa in merito alla necessità di istituire il Parco della Costa Teatina senza perdere più tempo oltre ai ...