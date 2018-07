Ambiente | Lazio | “I cinghiali hanno danneggiato la fauna selvatica”

Formica Ambiente : 'Da Bozzetti speculazione politica a fini elettorali' : Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota della società Formica Ambiente di Brindisi, proprietaria della discarica per rifiuti, in riferimento all'interrogazione presentata dal consigliere regionale ...

Ambiente - Lazio : primo passo verso la riforma del sistema delle aree protette : “E’ stata approvata dalla Giunta regionale del Lazio una importante delibera di semplificazione amministrativa, primo passo nel percorso di riforma delle aree protette , che individua gli enti gestori di aree naturali protette regionali come soggetti affidatari della gestione di Zone speciali di conservazione (Zsc)”. Così in una nota l’assessorato Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e ...

Ambiente : la Regione Lazio aderisce alla Settimana europea dei parchi dal 18 al 27 maggio : La Regione Lazio aderisce con i suoi parchi alla Settimana europea dei parchi in programma dal 18 al 27 maggio. L’iniziativa è nata per celebrare il giorno in cui venne istituito in Svezia il primo parco europeo, il 24 maggio 1909. Decine le attività in programma per diffondere la conoscenza della rete di aree protette laziali di grande pregio paesaggistico e di alto valore ambientale, importantissime nella conservazione e nel riequilibrio della ...