Ambiente | Costa | “A breve la proposta di legge sulla tutela del mare”

Ambiente - Ministro Costa : pronti a creare i “Caschi verdi” per la protezione della natura : “Siamo pronti a creare i ‘Caschi verdi‘ per la protezione della natura che possano agire non solo in Italia e in Europa, ma in tutto il mondo. Oggi pomeriggio incontro la direttrice generale Unesco. Ho già trovato soldi, disponibilità e competenze. Vado a iniziare il percorso per la loro costituzione: non esistevano e lo ha pensato l’Italia e questo è motivo di vanto“: lo ha dichiarato il Ministro ...

Ambiente - Costa : “Contro il rallentamento delle rinnovabili serve un cambio di priorità” : Per contrastare il rallentamento delle rinnovabili, registrato l’anno scorso in Italia e nel mondo, occorre “cambiare il paradigma ambientale. Noi siamo per spingere fortemente le rinnovabili. Ma se tu cambi la priorita’ di governo e metti l’Ambiente al primo posto, a quel punto ogni dicastero valuta anche i costi ambientali nel suo settore. E’ quello che vogliamo fare introducendo nei Comuni il bilancio ...

Ambiente - Ministro Costa : “Il 50% del pescato è rifiuti. Di questi - il 90% è plastica” : “Sui temi ambientali alziamo l’ambizione del Paese Italia“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in Commissione Ambiente, in riferimento alle linee programmatiche del suo ministero. E’ stato trattato anche il tema dei rifiuti e della plastica: Costa ha reso noto che “il 50% del pescato, quando i pescatori tirano su la rete, è rifiuti. Di questi, il 90% è plastica. E il tutto viene ...

Ambiente - Ministro Costa : serve una nuova legge contro consumo e spreco di suolo : “serve una nuova legge per difendere il suolo da consumo e dallo spreco che sono due cose complementari ma entrambe negative“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in occasione della presentazione del rapporto dell’Ispra. Con questi ritmi “non ci possiamo più permettere di cementificare l’Italia. Il che non vuol dire che non si deve fare più niente ma andare a vedere tutto quello che nelle ...

Ambiente - Goletta verde a Taormina : “Giù le mani dalla costa” : “Giù le mani dalla costa”: è questo il monito che LegAmbiente lancia durante il blitz all’Isola Bella di Taormina. Gli attivisti della Goletta verde, tornati per il terzo anno consecutivo nella baia di Naxos-Taormina per continuare la battaglia in difesa del suo paesaggio storico, esporranno uno striscione per dire “no” a un progetto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che ...

Ambiente - LegAmbiente : “Bene Costa - rafforzare la normativa” : Il fenomeno della criminalità ambientale in Italia “non viene affrontato a nostro avviso ancora adeguatamente“, ma “ci confortano le dichiarazioni del neoministro dell’Ambiente Costa che ritiene importante rafforzare la normativa, varare i decreti attuativi non ancora varati, rimuovere il vincolo dell’invarianza di bilancio.” Lo ha affermato Nino Morabito, coordinatore nazionale Ambiente e Legalità di ...

Ambiente - Costa : “La difesa del creato è compito dei Forestali” : “Tutti i cittadini, le istituzioni e ogni settore della politica siano parte attiva nella tutela ambientale. Ciascuno di noi deve fare la propria parte“: lo ha detto il ministro dell’Ambiente Sergio Costa stamattina all’Abbazia di Vallombrosa in occasione della celebrazione per la Festa di San Giovanni Gualberto, patrono dei Forestali d’Italia. “Il Patrono dei Forestali da sempre ci indica questa strada, ...

Ambiente - Costa-Zingaretti - avviato percorso collaborativo : Roma, 11 lug., askanews, - Un incontro cordiale e collaborativo quello che si è svolto oggi pomeriggio presso il ministero dell'Ambiente tra il ministro Sergio Costa e il presidente della Regione ...

Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa oggi al Consiglio Nazionale SNPA : Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa ha incontrato oggi, presso la sede dell’ISPRA, il Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale (SNPA); obiettivi, finalità, compiti istituzionali sono stati illustrati al Ministro dal Presidente dell’ISPRA e del SNPA Stefano Laporta e dal Vice Presidente SNPA Luca Marchesi, alla presenza del Direttore Generale dell’ISPRA Alessandro Bratti e di tutti i ...

Ambiente - Ministro Costa : confische per chi commette illeciti - daspo per chi inquina : “Il sequestro ai fini di confisca per chi commette illeciti ambientali“: lo propone il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in occasione della presentazione del rapporto Ecomafia 2018 di LegAmbiente. “Chi commette un reato di natura ambientale e non sa giustificare i proventi sua attività rientra nello stesso principio utilizzato per i sequestri alla mafia“. Il Ministro Sergio Costa promette “una rivoluzione ...

Ambiente : Costa - chiederò impugnativa contro leggi su lupi e orsi : "Se quanto annunciato dai mezzi di informazione dovesse corrispondere al vero, e cioè che le leggi appena approvate dalle province di Trento e Bolzano prevedono la possibilità di abbattere lupi ed orsi, significa che saremmo dinanzi a una palese violazione del dettato costituzionale e da esponente del Governo saro' costretto a chiederne l'inevitabile impugnativa al Consiglio dei Ministri". E' ...

Il ministro dell'Ambiente Costa a Viggiano per 'il decalogo contro gli incendi' : Si discuterà di scienza e conoscenza, mettendo in primo piano la formazione e l'l'informazione, unitamente alla necessità di più ampie e mirate risorse, utili soprattutto a creare una coscienza dei ...

Costa : “Al ministero dell’Ambiente la competenza della terra dei fuochi” : “Sono molto soddisfatto che sia passato il decreto legge che trasferisce la competenza sulla terra dei fuochi al mio ministero: ora ho la penna, il potere di produrre tutti gli atti conseguenziali in materia di messa in sicurezza e bonifica”. Lo annuncia il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa al termine del Consiglio dei ministri. “Avro’ anche la competenza della tutela idrogeologica e l’economia ...

Ambiente - Ministro Costa : presto la prima legge su mare e plastiche : “Penso di incardinare nelle prossime settimane la prima legge sul mare che parla in particolare della plastica“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in occasione della presentazione dell’ottava edizione di Mediterraneo da remare. “Una legge che anticipa di 5 anni la direttiva europea“: in attesa che la direttiva europea sul divieto dell’usa e getta venga applicata “noi lo ...