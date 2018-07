Amate Day of the Tentacle? Return of the Tentacle è un fan sequel da tenere d' occhio

eurogamer

(Di lunedì 23 luglio 2018) Nel caso in cui siate fan delle avventure punta e clicca i lavori di LucasArts e di menti come Dave Grossman e Tim Schafer non possono che occupare un posto di assoluto rilievo nei vostri cuori di videogiocatori. Un posto che probabilmente è occupato anche da Day of the.L'opera di Grossman e Schafer è tornata a far parlare di sé anche grazie a una versione remastered ma in questo caso vogliamo segnalarvi un progetto molto diverso ma comunque da non sottovalutare. Stiamo parlando diof the, fan project che si presenta come undiretto del gioco LucasArts e che, come riportato da DSoGaming, è attualmente disponibile al download in forma completamente gratuita.Ecco un breve trailer dedicato al gioco:Read more…