Altafini | ' Pelé il più forte | Messi il più talentuoso' ; ' Scudetto?

(Di lunedì 23 luglio 2018) In Brasile era noto come 'Mazola', per la sua somiglianza con il mitico Valentino. In Italia ha fatto le prime fortune continentali del Milan, ha contribuito a portare il Napoli a lottare per loed ha vissuto una seconda ed inattesa giovinezza con la maglia della Juventus. Ha indossato le casacche di due nazionali, Brasile ed Italia. Con la selecao ha vinto il Mondiale di Svezia del 1958 nel quale era un atteso protagonista, prima di venire eclissato dall'astro nascente di un giovanissimo Pelé. Stiamo parlando di Josè: il fuoriclasse di Piracicaba taglia domani un traguardo importante, compie 80 anni. 'Il calcio mi ha reso libero' Sorridente come sempre, smentisce ironicamente la sua eta' ho 40 anni per gamba, dice. Nell'intervista rilasciata a La Stampa,parla a ruota libera di calcio, di ieri e di oggi, guardando ovviamente alla sua epoca, ma anche ...