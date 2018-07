Alitalia | Rai | Cassa depositi | i segnali stonati del governo

corriere

: RT @uzupetru: ???? LA È FINITA LA #PACCHIA Stanno per essere liberate dal 'vecchiume' politico : #Rai #Consob #CassaDepositiePrestiti #FinC… - EtydW5bqrDGaMq3 : RT @uzupetru: ???? LA È FINITA LA #PACCHIA Stanno per essere liberate dal 'vecchiume' politico : #Rai #Consob #CassaDepositiePrestiti #FinC… - TommyKTweet : @ferrero_paolo I manager statali con soldi pubblici dalla #rai ad #alitalia etc... Quelli vanno bene ?! creare un a… - GiuseppeNava3 : @Yi_Benevolence @cris_cersei @vitoperrino che vuol dire ti meriti tutto? stai negando la storia cara mia, Alitalia,… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Non sono giorni da ricordare questi per le società pubbliche. Si sta procedendo al rinnovo dei consigli di amministrazione e dei vertici di aziende come la Rai e di colossi come lae ...