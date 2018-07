Alfredo Altavilla si dimette da Fca

huffingtonpost

(Di lunedì 23 luglio 2018), responsabile dell'area Emea per Fca ha rassegnato le dimissioni dal gruppo. La notizia non è stata confermata ufficialmente dall'azienda.era uno dei manager in corsa per la successone di Sergio Marchionne e ha deciso di lasciare dopo la scelta dell'azienda di Mike Manley., 54 anni, era stato nominato chief operating officer Ema nel novembre 2012 ed era inoltre Head of Business Development e membro del Gec dal settembre 2011. Il manager, nato a Taranto, era entrato nel 1990 in Fiat Auto, occupandosi di pianificazione strategica e sviluppo prodotto.era stato chiamato in causa lo scorso anno per la successione all'a.d. Mauro Moretti in Finmeccanica.era con Marchionne in un momento chiave della storia di Fiat: quando venne chiusa con Gm la put option portando a casa 2 miliardi di dollari che furono indispensabili per il ...