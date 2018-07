Alfredo Altavilla | capo della divisione europea di FCA | si è dimesso

Fca - lascia il reponsabile in Europa Alfredo Altavilla. Deleghe a Manley : IL PROFILO DI ALTAVILLA Cinquantaquattro anni, nato a Taranto, laurea in Economia all'università di Milano, è entrato nel 1990 in Fiat Auto, occupandosi di pianificazione strategica e sviluppo ...

Fca - si dimette il responsabile per l'Europa Alfredo Altavilla : deluso il fedelissimo di Sergio Marchionne : Nuovo scossone in casa Fca dopo la nomina di Mike Manley alla successione di Sergio Marchionne . Secondo Repubblica si sarebbe dimesso il responsabile del gruppo per l'Europa, Alfredo Altavilla , tra ...

FCA - Alfredo Altavilla verso le dimissioni : Teleborsa, - Non c'e' ancora l'ufficialità, ma Alfredo Altavilla , responsabile in Europa di FCA, si sarebbe dimesso. Il manager tra i più stretti collaboratori di Sergio Marchionne avrebbe preso la ...

Fca : si dimette Alfredo Altavilla : ANSA, - TORINO, 23 LUG - Alfredo Altavilla, responsabile dell'area Emea per Fca ha rassegnato le dimissioni dal gruppo. La notizia non è stata confermata ufficialmente dall'azienda. Altavilla era uno ...

Il braccio destro di Marchionne si è dimesso : Alfredo Altavilla via da Fca : Alfredo Altavilla, braccio destro di Sergio Marchionne e responsabile dell’area Emea per Fca, si sarebbe dimesso Si sarebbe dimesso Alfredo Altavilla, responsabile dell’area Emea per Fca. La voce circola con insistenza a Torino anche se la notizia non è stata ancora confermata ufficialmente dal gruppo. Con Altavilla uscirebbe di scena uno dei principali candidati che erano stati indicati per la possibile successione a Sergio ...

Fca - Alfredo Altavilla si e' dimesso : Torino, 23 lug., askanews, - Non c'e' ancora l' ufficialita', ma Alfredo Altavilla, responsabile Emea di Fca, si e' dimesso. Il manager tra i piu' stretti collaboratori di Sergio Marchionne, era in ...

Alfredo Altavilla si dimette da Fca : Alfredo Altavilla, responsabile dell'area Emea per Fca ha rassegnato le dimissioni dal gruppo. La notizia non è stata confermata ufficialmente dall'azienda. Altavilla era uno dei manager in corsa per la successone di Sergio Marchionne e ha deciso di lasciare dopo la scelta dell'azienda di Mike Manley.Altavilla, 54 anni, era stato nominato chief operating officer Ema nel novembre 2012 ed era inoltre Head of Business Development e membro ...

Fca - si è dimesso Alfredo Altavilla : 12.30 Alfredo Altavilla, responsabile dell' area Emea per Fca, ha rassegnato le dimissioni dal gruppo. La notizia non è stata confermata ufficialmente dal gruppo. Altavilla era una dei manager in corsa per la sussessione di Sergio Marchionne e ha deciso di lasciare dopo la scelta dell'azienda di nominare Mike Manley.