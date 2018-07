Al via il Vertical Movie | il primo festival di video verticali

aldiladelcinema

(Di lunedì 23 luglio 2018) Che cos’è il? È ildii girati con lo smartphone o con altri dispositivi professionali. Ideato e scritto da Salvatore Marino che ne è direttore artistico, e realizzato da Maurizio Ninfa (Interproject Event s.r.l.),si svolgerà a Roma in Piazza del Popolo dal 20 al 23 settembre 2018 in un anfiteatro creato appositamente per l’occasione all’interno del villaggio allestito per la maratona della Via Pacis organizzata dalla Federazione Atletica Italiana e dal Pontificium Consilium De Cultura, dove sono attese almeno 150mila presenze: gli audiovisivi in concorso, in arrivo dall’Italia e dall’estero, saranno proiettati su tre mega schermi alti 10 metri e larghi 5 metri, realizzando così un’avveniristica novità assoluta a livello ...