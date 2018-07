Al via a Pescara la 23esima edizione di Musicarte nel Parco | tra musica e spettacoli di

Quartiere in festa 2018 a Pescara - in via Mazzarino : Pescara Weekend di musica e spettacoli a Pescara e precisamente in via Mazzarino con l'edizione 2018 di Quartiere in festa . Sabato 21 luglio e domenica 22 ricco cartellone con Jack Johnson Blackbox presso Gelatissimo, lo street ...

Al via il tour estivo di Riki - prima data a Pescara : info ingressi e ultimi biglietti : Il tour estivo di Riki sta per prendere il via. Il giovane artista di Tremo è ora pronto a tornare sul palco dopo i successi ottenuti con la sessione invernale dei concerti, che ha raggiunto anche il prestigioso palco del Mediolanum Forum di Assago. I nuovi appuntamenti prendono avvio da sabato 7 luglio con la prima data di Pescara, per la quale sono in vendita gli ultimi biglietti su TicketOne e Ciaotickets. I tagliandi di ingresso sono ...

Energia - al via a Pescara il roadshow di Elettricità Futura : Roma, 13 giu. , askanews, Prima tappa a Pescara per il roadshow organizzato da Elettricità Futura sulle opportunità di sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore elettrico. 'Un'occasione di ...

Prende il via il roadshow di Elettricità Futura : Pescara la prima tappa con focus sulle opportunità di sviluppo delle rinnovabili : E’ partita da Pescara la prima tappa del roadshow “Le opportunità di sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore elettrico – Incontri con il territorio” organizzato da Elettricità Futura. Un’occasione di confronto tra istituzioni e aziende del settore elettrico con un particolare focus sullo sviluppo delle rinnovabili e le opportunità di finanziamento. Questa prima tappa, organizzata in collaborazione con Confindustria Chieti e Pescara, ...

PESCARA : AL via ''LA NOTTE DELLO SHOPPING'' - MUSICA - SPORT E SPETTACOLI FINO ALL'ALBA : ... con sconti e promozioni, , mentre per le vie e strade, a partire dalle ore 19, verranno organizzati numerosi eventi collaterali tra MUSICA, concerti, SPETTACOLI, SPORT, intrattenimento, sfilate, ...

Pescara : al via l'ottava edizione di Estatica - spazio alla musica - al cibo e all'intrattenimento per tutta la famiglia - Abruzzo in Video : Ed infine, per i più piccoli, sarà attivata un' Area Bimbi con personale specializzato che terrà laboratori creativi e attività ludiche durante gli spettacoli.

Pescara - donna precipita dal quarto piano di una palazzina e muore/ Ultime notizie - via Rio Sparto : è giallo : Pescara, donna precipita dal quarto piano di una palazzina in via Rio Sparto: è giallo sulle cause della terribile caduta mortale. Un incidente o un gesto volontario? Indagini in corso.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:50:00 GMT)

Pescara - uccide moglie e lancia figlia dal cavalcavia : Filippone aveva chiesto anche il porto d'armi : 'Funerali separati'. Sono i familiari di Marina Angrilli, la prof 51enne di lettere del liceo scientifico Da Vinci di Pescara, mamma della piccola Ludovica, di dieci anni, a volerlo, per dare venerdì ...