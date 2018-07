Aids : Zaia - in Veneto lo preveniamo e lo curiamo rete efficiente - nulla lasciato al caso (3) : (AdnKronos) – ‘L’assistenza ai malati di Aids e alle persone positive all’Hiv in Veneto ‘ aggiunge l’Assessore alla Sanità Luca Coletto – è composta da una rete efficiente e qualificata. La malattia c’è, il pericolo di contrarla non è assolutamente svanito. Di conseguenza nulla è lasciato al caso e al fronte ci sono le nostre migliori professionalità ...

Aids : Zaia - in Veneto lo preveniamo e lo curiamo rete efficiente - nulla lasciato al caso (5) : (AdnKronos) – Nell’intero periodo di osservazione, il principale fattore di rischio per l’Aids è rappresentato dai rapporti eterosessuali (dal 2001 sempre oltre il 40% dei casi). Per circa la metà di coloro che contraggono l’Aids tramite rapporti eterosessuali od omosessuali, il periodo che intercorre tra il primo test effettuato per l’HIV e la diagnosi di Aids è inferiore ai 6 mesi, mentre per l’84,7% ...