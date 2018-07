Aids : Zaia - in Veneto lo preveniamo e lo curiamo rete efficiente - nulla lasciato al caso : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – Dal 1984, i casi di Aids in Veneto sono stati 3.915, di cui 3.490 segnalati nel Veneto e 306 segnalati da altre Regioni a carico di persone residenti in Veneto. Attualmente in Veneto i casi di Aids assistiti, tecnicamente definiti ‘prevalenti”, sono 1.256. I nuovi casi registrati nel 2016 sono stati 40. Dal 1988 sono state invece 13.176 le nuove diagnosi per il virus ...

Aids : Zaia - in Veneto lo preveniamo e lo curiamo rete efficiente - nulla lasciato al caso (3) : (AdnKronos) – ‘L’assistenza ai malati di Aids e alle persone positive all’Hiv in Veneto ‘ aggiunge l’Assessore alla Sanità Luca Coletto – è composta da una rete efficiente e qualificata. La malattia c’è, il pericolo di contrarla non è assolutamente svanito. Di conseguenza nulla è lasciato al caso e al fronte ci sono le nostre migliori professionalità ...