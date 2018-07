Aids : Zaia - in Veneto lo preveniamo e lo curiamo rete efficiente - nulla lasciato al caso (5) : (AdnKronos) - Nell’intero periodo di osservazione, il principale fattore di rischio per l’Aids è rappresentato dai rapporti eterosessuali (dal 2001 sempre oltre il 40% dei casi). Per circa la metà di coloro che contraggono l’Aids tramite rapporti eterosessuali od omosessuali, il periodo che intercor

Aids : Zaia - in Veneto lo preveniamo e lo curiamo rete efficiente - nulla lasciato al caso (3) : (AdnKronos) - “L’assistenza ai malati di Aids e alle persone positive all’Hiv in Veneto – aggiunge l’Assessore alla Sanità Luca Coletto - è composta da una rete efficiente e qualificata. La malattia c’è, il pericolo di contrarla non è assolutamente svanito. Di conseguenza nulla è lasciato al caso e

Aids : Zaia - in Veneto lo preveniamo e lo curiamo rete efficiente - nulla lasciato al caso : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) - Dal 1984, i casi di Aids in Veneto sono stati 3.915, di cui 3.490 segnalati nel Veneto e 306 segnalati da altre Regioni a carico di persone residenti in Veneto. Attualmente in Veneto i casi di Aids assistiti, tecnicamente definiti “prevalenti”, sono 1.256. I nuovi casi

Aids : Zaia - in Veneto lo preveniamo e lo curiamo rete efficiente - nulla lasciato al caso : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – Dal 1984, i casi di Aids in Veneto sono stati 3.915, di cui 3.490 segnalati nel Veneto e 306 segnalati da altre Regioni a carico di persone residenti in Veneto. Attualmente in Veneto i casi di Aids assistiti, tecnicamente definiti ‘prevalenti”, sono 1.256. I nuovi casi registrati nel 2016 sono stati 40. Dal 1988 sono state invece 13.176 le nuove diagnosi per il virus ...

Aids : Zaia - in Veneto lo preveniamo e lo curiamo rete efficiente - nulla lasciato al caso (3) : (AdnKronos) – ‘L’assistenza ai malati di Aids e alle persone positive all’Hiv in Veneto ‘ aggiunge l’Assessore alla Sanità Luca Coletto – è composta da una rete efficiente e qualificata. La malattia c’è, il pericolo di contrarla non è assolutamente svanito. Di conseguenza nulla è lasciato al caso e al fronte ci sono le nostre migliori professionalità ...

Aids : Zaia - in Veneto lo preveniamo e lo curiamo rete efficiente - nulla lasciato al caso (4) : (AdnKronos) – ‘La privacy dei pazienti ‘ garantisce l’Assessore – è assicurata secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (legge 135/90) e regionale e una volta documentata l’infezione, è prevista una esenzione della quota di partecipazione (ticket) che rende completamente gratuite le procedure diagnostiche e terapeutiche”.In Veneto, Poco meno del 76% dei casi ha un’età compresa tra ...