AIDAA | 10 cani avvelenati a Pergine | taglia di 6mila euro

Avellino - AIDAA : “6mila euro di taglia sull’avvelenatore di cani” : Seimila euro di taglia saranno pagati dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente “a chiunque con le sue informazioni sia in grado di portare alla individuazione, denuncia e condanna definitiva dell’avvelenatore o degli avvelenatori dei cani di Chiare“. “Sono oramai 9 i cani avvelenati, si tratta di una vera e propria strage programmata, per questo motivo abbiamo deciso di mettere la taglia – dice ...

AIDAA : diritti e doveri per i cani in spiaggia e per i loro padroni : “Sono aumentate le le spiagge per i bagnanti con i cani al seguito? La risposta è un sì a macchia di leopardo – spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota – mentre anche in questo 2018 sono oltre 5000 le ordinanze emesse dai singoli comuni, dalle capitanerie di porto, dalle provincie e dalle regioni, alle quali si uniscono le leggi regionali e i regolamenti dei singoli stabilimenti balneari che portano a circa ...

AIDAA : a giugno oltre 400 multe per i cani in spiaggia : “Sono oltre 400 le multe elevate in spiaggia ai bagnanti con i cani al seguito nel periodo compreso tra il 20 giugno ed il 1 luglio 2018, almeno stando alle segnalazioni arrivate al telefono amico AIDAA (34792689949) ed all’indirizzo di posta elettronica collegato per le segnalazioni online (direttivo.AIDAA@libero.it). Le multe – spiega l’associazione animalista in una nota – sono state elevate in diverse regioni ...

AIDAA : nel mese di giugno abbandonati 18.000 cani : “Ritorna l’estate e con essa il problema degli abbandoni dei cani“: lo spiega in una nota l’associazione animalista AIDAA. “Nell’ultima settimana di giugno sono stati 2.400 i cani entrati nei 120 canili monitorati da AIDAA e sparsi in tutte le regioni italiane. Complessivamente nel mese di giugno sono stati oltre 188.000 i cani entrati in questi canili con un miglioramento di circa il 22% rispetto allo stesso ...

AIDAA : i consigli anti-caldo per cani - gatti e animali di casa : Con l’arrivo del caldo, come ogni anno, AIDAA propone “un decalogo di suggerimenti per evitare guai e problemi alla salute di micio, fido ma anche dei coniglietti e dei pesciolini di casa, regole che seguite alla lettera aiuteranno anche loro a vivere meglio queste giornate torride.” Ecco il vademecum: “Non lasciate mai un animale incustodito dentro l’auto: la temperatura interna dell’abitacolo sale ...

Animali - l’AIDAA : “Leggittima difesa armata anche per la tutela di cani e gatti” : L’Associazione italiana difesa Animali ed ambiente chiede al ministro dell’Interno che il diritto a difendersi con le armi contro le intrusioni altrui non sia limitato alla aggressione fisica alle persone, ma che tale diritto sia esteso anche nei confronti di chi penetra negli appartamenti o nelle case private con lo scopo di rapire o fare del male ai nostri Animali domestici. “I cani ed i gatti sono oramai considerati da tutti ...

Sondrio - bruciati vivi due cani : "Abbaiavano troppo"/ Ultime notizie : AIDAA mette una taglia sul responsabile : Sondrio, bruciati vivi due cani nella notte tra sabato e domenica perchè "abbaiavano troppo". La scoperta choc dei proprietari e la denuncia, indagano i Carabinieri.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 16:11:00 GMT)

AIDAA : 17mila cani e gatti avvelenati da inizio anno : “Le ultime stragi di cani e gatti in ordine di tempo sono avvenute in Sicilia ed Abruzzo, ma non mancano gli avvelenamenti in tutte le altre regioni italiane, se poi parliamo di ritrovamento di bocconi avvelenati sud e nord si equivalgono con in testa Lombardia, Sicilia, Liguria e Veneto“: lo riporta in una nota l’associazione animalista AIDAA. “Secondo i dati raccolti attraverso le segnalazioni dirette giunte ...

Cani in spiaggia - AIDAA : ondata di multe a Ravenna - partono i ricorsi : “Dopo l’ondata di multe che ha colpito nei giorni scorsi i bagnanti che erano sulle spiagge libere dei lidi ravvenati con i loro Cani sanzionati con multe fino a 200 euro, è arrivato ora il turno dei ricorsi,” spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota. “Partiranno infatti nella giornata di lunedì i primi sette ricorsi contro le sanzioni, ricorsi patrocinati dal servizio legale dell’Associazione ...

La ‘Ndrangheta nei canili in Calabria - AIDAA : dopo 8 anni giustizia è fatta : “E’ con viva soddisfazione che apprendiamo la notizia dell’arresto di 11 persone tra cui il direttore del servizio veterinario della ASP di Reggio Calabria Antonino Ammendola in relazione alle infiltrazioni della cosca Zagari-Fazzalari-Viola della ‘Ndrangheta nel business dei canili anche perché primi tra tutti noi di AIDAA abbiamo consegnato nel 2010 un dossier sulla gestione di 84 canili e rifugi privati gestiti ...

AIDAA : nuove regole e diritti per i cani in spiaggia : “Mancano pochi giorni all’apertura degli stabilimenti balnerari e delle spiagge che con inizio dell’estate saranno prese d’assalto dai bagnanti: vale la pena ricordare – spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota – quelli che sono i diritti, ma anche i doveri che i proprietari dei cani che vorranno recarsi con loro nelle spiagge libere durante le vacanze, per questo anche alla luce delle nuove ...

AIDAA scrive a tutti i Comuni siciliani : “Fate spiagge per cani” : “Quest’anno i Comuni costieri siciliani non hanno alibi e non potranno sottrarsi al dovere previsto dalla legge regionale che gli impone di destinare una porzione delle spiagge libere a spiaggia da destinare ai bagnanti con i cani al seguito“: lo spiega in una nota l’associazione animalista AIDAA. “La responsabile siciliana dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente dottoressa Cetty Tripoli ha ...

Cani in spiaggia : AIDAA scrive ai sindaci nel Messinese : “Si apre in questi giorni la stagione estiva balneare – ricorda in una nota l’Associazione ambientalista AIDAA – e per questo motivo si ripropone il problema delle spiagge libere aperte ai bagnanti con i Cani al seguito, quest’anno proprio a partire dalla provincia di Messina e quindi dalla Sicilia AIDAA ha voluto scrivere ai sindaci dei comuni costieri ricordando loro quanto la legge regionale siciliana prevede in ...

AIDAA : cuccioli di cani uccisi a colpi di pietra in provincia di Messina