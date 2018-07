“Ah | quindi naturale è così?” Alessia Marcuzzi ‘inedita’ in vacanza Che look selvaggio!

caffeinamagazine

: È un martedì, quindi non una super soirée televisiva. Sorvoliamo sull'offerta generalista che, essendo estate, è sc… - LucaDondoni : È un martedì, quindi non una super soirée televisiva. Sorvoliamo sull'offerta generalista che, essendo estate, è sc… - luigi_fns : @NPAFNSIN A bruciare cosa??? Ah quindi Marotta...Bigon...?? ?? ?? Quando invece le cose vanno bene il merito è di Ed… - Christian24070 : @_zhoumi Ah si, pensavo ti riferissi ad altre dichiarazioni ridicole dalla parte della Mercedes. Comunque non mi me… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Anche innon manca di aggiornare i fan. Amatissima sul piccolo schermo, anche sui social non scherza: su Instagram conta circa 3,5 milioni di follower! Bella, simpatica, divertente, brava. Come conduttrice è una delle più amate. Da tempo padrona di casa all’Isola dei Famosi, quest’anno ha avuto a che fare con un’edizione particolarmente turbolenta, ma nonostante tutto ha saputo tenere testa ai vari scandali, accuse e dichiarazioni pesanti che per circa tre mesi hanno invaso giornali e piccolo schermo. È stato un anno lavorativo intenso,ora il meritato riposo. A Formentera con la famiglia (c’è anche la fidanzatina del figlio Tommaso) e non si contano scatti, filmati e Storie in cui esplode tutto il suo fascino. Prima di partire, in realtà,era in lizza tra le possibili conduttrici di Balalaika, il format Mediaset ...