Affitti - prezzi accelerano nel secondo trimestre. Maggior rialzo degli ultimi 5 anni : I prezzi delle case in affitto sono saliti del 3,2% dopo i mesi primaverili, a una media di 8,9 euro mensili. Si tratta del Maggior e balzo registrato da cinque anni a questa parte nel mercato delle ...

Rincarano i prezzi per gli Affitti estivi grazie agli stranieri che arrivano dal web : Forte è il top in Italia: per un bilocale 1650 euro a settimana. Anche a Viareggio le tariffe di luglio e agosto tornano a salire