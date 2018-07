“Addio” Marco Mazzocchi | la notizia che ha lasciato a fan a bocca aperta

caffeinamagazine

(Di lunedì 23 luglio 2018) Momenti di grandi fermento dalle parti di Viale Mazzini e in particolare nella redazione di Raisport, il canale televisivo tematico che vanta, tra gli altri, il doppio primato di essere stato il primo a trasmettere in formato panoramico 16:9 e anche il primo ad essere totalmente convertito a tale formato. Proprio in questi giorni sta cominciando a prendere forma il nuovo Cda, per la cui composizione definitiva manca ancora la nomina degli ultimi due consiglieri che dovrà indicare il Tesoro. Poi si potrà scegliere il capo-azienda (ad) e il presidente condiviso (servono i due terzi dei voti in Vigilanza). I dipendenti Rai, come spiega Il Messaggero sulle proprie pagine, hanno scelto il consigliere più anti-sistema di tutti, Riccardo Laganà, che ha preso i voti degli scontenti. Per l’ad prende corpo la possibilità di designare un interno (Tagliavia, Freccero, De Santis i più ...