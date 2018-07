Addio a Sergio Marchionne | condizioni irreversibili

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : John Elkann dà l'Addio a Sergio Marchionne (23 luglio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: John Elkann annuncia l'addio definitivo di Marchionne a FCA: "Sergio non tornerà". Molinari trionfa nel British Open di Golf (23 luglio 2018)(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Addio MARCHIONNE/ Sergio - le tre lezioni di un genio italiano : Sergio MARCHIONNE ha compiuto un miracolo economico che nessuno può smentire o maliziosamente contraddire. E' il frutto migliore di questo paese. GRAZIANO TARANINI(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:29:00 GMT)ADDIO MARCHIONNE/ Fca rimane sola (e l'Italia pure), di S. CingolaniDOPO MARCHIONNE, MANLEY/ Un vuoto che mette nei guai Fca, di F. Oppedisano

Addio a Sergio Marchionne - il manager in pullover che ha salvato la Fiat portandola all'estero : Lascia la ex moglie, che come lui risiede nel cantone Zun, in Svizzera, e i due figli Alessio Giacomo, studente di Economia in Canada, e Jonathan Tyler. 21 luglio 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Un Addio improvviso e traumatico. Sergio Marchionne malato - costretto a lasciare il gruppo Fca : L'ha presa Fiat e la lascia Fca. L'ha presa sull'orlo del baratro e la lascia senza debiti. Non ha raggiunto tutti i target industriali che si era prefissato, ha però compiuto una marcia costante su quelli finanziari. In questo, ma non solo, c'è il senso dell'era di Sergio Marchionne, 14 anni alla guida della casa torinese, oggi azienda italo-statunitense di diritto olandese, settimo gruppo automobilistico mondiale. Anni di scelte ...

Dopo 14 anni Addio a Sergio Marchionne. Al suo posto Michael Manley : Finisce un’era durata 14 anni. Con mesi di anticipo rispetto alla data prevista, Sergio Marchionne lascia il ruolo di amministratore

Sergio Marchionne - l'Addio anticipato a Fca e Ferrari : l'operazione - la salute - la degenza - cosa c'è dietro : Un addio anticipato, imprevisto e forse imprevedibile. Sergio Marchionne potrebbe essere all'ultimo giorno da Ceo di Fca e presidente Ferrari , incarichi che avrebbe lasciato nell'aprile 2019. Ma c'è ...

Fca e Ferrari - convocati d'urgenza i Cda : Addio Sergio Marchionne - la rivoluzione di John Elkann : convocati d'urgenza i Cda di Fca , Ferrari e Cnh industrial . Le indiscrezioni parlano di un addio anticipato dell'amministratore delegato Sergio Marchionne , in convalescenza dopo un intervento ...

Cristiano Ronaldo è della Juventus - l’Addio di Sergio Ramos : “le vittorie parlano per te - è stato un onore ti ricorderò sempre” : Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus, l’addio social di Sergio Ramos è commovente: parole splendide per l’ormai ex compagno Doveva essere la settimana decisiva per Cristiano Ronaldo alla Juventus, sono bastati appena due giorni. Nel tardo pomeriggio di oggi, Cristiano Ronaldo è diventato un nuovo calciatore della Juventus. Le ultime resistenze del Real Madrid sono crollate, il comunicato ufficiale rilasciato ...