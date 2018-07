“Acido in faccia a un bambino di 3 anni” Un’orribile aggressione | cosa è successo

caffeinamagazine

(Di lunedì 23 luglio 2018) Un crimine orribile, agghiacciante, con una vittima troppo piccola per rendersi conto della follia che stava andando in scena di fronte ai suoi occhi. Degli uomini, stando a quanto emerso, avrebbero infatti lanciato intenzionalmente dell’acido sul volto di un bimbo di soli tre anni, ustionandolo gravemente mentre si trovava sul suo passeggino. Questo l’insensato crimine avvenuto sabato scorso a Worcester, Inghilterra, all’interno di un negozio dove il piccolo si trovava in compagnia della mamma, l’Home Bargains store nella zona di Tallow Hill. Un gesto brutale, per il quale la polizia ha arrestato oggi a Londra tre uomini, dopo aver già preso in custodia un altro sospettato. Gli arresti, spiega il Daily Mail che sta seguendo da vicino il caso, sono arrivati dopo la diffusione da parte degli investigatori delle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza ...