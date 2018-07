A vele spiegate

vanityfair

(Di lunedì 23 luglio 2018) Mollare gli ormeggi, uscire dal porto sicuro e lasciare che il vento gonfi leper non rimpiangere le occasioni mancate. Esortazione firmata Mark Twain, arcinota nell’era degli aforismi per social network. Così come l’autore americano, già pilota di battelli a vapore sul fiume Mississippi, anche Giulia Michelini ha un pacchetto di ricordi, metafore e paradigmi che hanno a che fare col mare. Li noti dagli occhi intensi, circonferenze infinite di un volto familiare, che se le altre corrono al riparo dal vento nei capelli lei invece lo accoglie, con gioia, in un’intensa sinergia con la natura che ha radici profonde: «Ho negli occhi mio padre, in uno dei miei primi viaggi in barca a vela. Noi, quasi a pelo d’acqua, andavamo verso la Grecia e i delfini che ci nuotavano accanto. Ero così piccola, ma se penso a quel momento mi accorgo di come fosse già tutto così chiaro. Poi magari ci si ...